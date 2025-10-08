ली छ्यांग की डीपीआरके यात्रा पर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया

बीजिंग, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। डीपीआरके की वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति और डीपीआरके सरकार के आमंत्रण पर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य एवं प्रधानमंत्री ली छ्यांग 9 से 11 अक्टूबर तक चीनी पार्टी और सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

वह डीपीआरके की वर्कर्स पार्टी की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और डीपीआरके की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस संबंध में जानकारी चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को दी।

संबंधित सवाल का जवाब देते हुए चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन और डीपीआरके पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण पड़ोसी हैं। चीन-डीपीआरके संबंधों को बनाए रखना, सुदृढ़ करना और आगे विकसित करना सदैव चीनी पार्टी और सरकार की दृढ़ रणनीति रही है।

चीनी प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष डीपीआरके की वर्कर्स पार्टी की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ है, और चीन इस अवसर का लाभ उठाते हुए डीपीआरके के साथ मिलकर दोनों पार्टियों और देशों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण आम सहमति के मार्गदर्शन में रणनीतिक संवाद को गहरा करने, आपसी आदान-प्रदान और सहयोग को तेज करने के लिए तैयार है, ताकि चीन और डीपीआरके के बीच पारंपरिक मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण संबंधों के निरंतर विकास को अधिक बल मिल सके।

