ली छ्यांग एससीओ प्रधानमंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे

Nov 13, 2025, 05:14 PM

बीजिंग, 13 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को घोषणा की कि रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल व्लादिमीरोविच मिशुस्टिन के निमंत्रण पर चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग 17 से 18 नवंबर तक मॉस्को में आयोजित शांगहाई सहयोग संगठन के प्रधानमंत्रियों की परिषद की 24वीं बैठक में भाग लेंगे।

जाम्बिया गणराज्य सरकार के निमंत्रण पर ली छ्यांग 19 से 20 नवंबर तक जाम्बिया की औपचारिक यात्रा करेंगे।

दक्षिण अफ्रीका के निमंत्रण पर ली छ्यांग 21 से 23 नवंबर तक जोहान्स्बर्ग में आयोजित होने वाले जी-20 ग्रुप के 20वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

