ली छ्यांग डीपीआरके की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे

बीजिंग, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। डीपीआरके की वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति और डीपीआरके सरकार के आमंत्रण पर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य एवं प्रधानमंत्री ली छ्यांग 9 से 11 अक्टूबर तक डीपीआरके में रहेंगे।

ली छ्यांग चीनी पार्टी और सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए डीपीआरके की वर्कर्स पार्टी की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे तथा डीपीआरके की आधिकारिक यात्रा करेंगे।

इस संबंध में घोषणा चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/