Buddha Relics : किरेन रिजिजू के नेतृत्व में पवित्र बुद्ध अवशेष को लाने के लिए प्रतिनिधिमंडल भूटान रवाना

रिजिजू भूटान पहुंचे, बुद्ध अवशेषों की वापसी प्रक्रिया शुरू
Nov 24, 2025, 06:46 AM
किरेन रिजिजू के नेतृत्व में पवित्र बुद्ध अवशेष को लाने के लिए प्रतिनिधिमंडल भूटान रवाना

नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू सोमवार को भूटान के लिए रवाना हुए। रिजिजू उस डेलीगेशन को लीड करेंगे जो पड़ोसी देश में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को पब्लिक में दिखाने के बाद उन्हें भारत वापस लाने में मदद करेगा।

किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों (नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे) की वापसी के लिए डेलीगेशन को लीड करने के लिए भूटान जा रहा हूं, जिन्हें पब्लिक प्रदर्शनी के लिए भूटान लाया गया था।"

भारत से भेजे गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को थिम्पू के ताशीचो द्जोंग स्थित ग्रैंड कुएनरे हॉल में रखा गया है। ये अवशेष भारत के लोगों की ओर से भूटान को एक खास तोहफा हैं। यह तोहफा भूटान के चौथे राजा की 70वीं जयंती और भूटान सरकार द्वारा आयोजित 'विश्व शांति प्रार्थना महोत्सव' के सम्मान में दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर को अपनी भूटान यात्रा के दौरान थिम्पू के ताशीचो द्जोंग में स्थानीय भिक्षुओं के शानदार स्वागत के बीच भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों से आशीर्वाद लेने के लिए भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ शामिल हुए।

इस दौरे ने दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यता और आध्यात्मिक रिश्तों को दिखाया।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक्स पर पोस्ट किया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के राजा के साथ शामिल हुए और भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों से आशीर्वाद लिया। भिक्षुओं के मंत्रों के साथ, उन्होंने पवित्र अवशेषों के लिए प्रार्थना की।"

इस महीने की शुरुआत में भारत से भगवान बुद्ध का पवित्र अवशेष (रेलिक्स) भूटान पहुंचा था। भूटान के लोगों ने इन पवित्र अवशेषों का बहुत सम्मान और भव्य स्वागत किया।

इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के लोगों और नेतृत्व को दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये पवित्र अवशेष शांति, करुणा और सद्भाव का संदेश देते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं भारत और भूटान के बीच साझा आध्यात्मिक विरासत का पवित्र रिश्ता हैं।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि भूटान सरकार और वहां के लोगों ने जिन पवित्र अवशेषों का इतने गर्मजोशी और श्रद्धा से स्वागत किया, उसे देखकर वे बहुत भावुक हो गए।

--आईएएनएस

 

 

