Kim Yo-Jong Statement : दक्षिण कोरिया के लिए नरम हुईं किम जोंग उन की बहन यो, आखिर वजह क्या?

सोल: नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग-उन की ताकतवर बहन किम यो-जोंग ने पड़ोसी देश साउथ कोरिया की प्रशंसा की है। गुरुवार को उन्होंने उस देश की तारीफ की जिसे वो हमेशा से ही अपना दुश्मन बताती आई हैं।

दरअसल, ये बदलाव सोल की तरफ से दिए उस बयान के बाद आया है जिसमें उसने प्योंगयांग में हुई ड्रोन घुसपैठ पर अफसोस जताया था।

योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, यो ने गुरुवार को कहा कि वह साउथ कोरिया के वादे और दावे की "बहुत तारीफ करती हैं," जिसमें उन्होंने (सोल) ड्रोन घुसपैठ को लेकर अपनी गलती मानी है और बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने का वादा भी किया है।

पार्टी की उप-विभाग निदेशक किम यो-जोंग ने कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के जरिए यह बयान तब जारी किया जब एक दिन पहले दक्षिण कोरिया के यूनिफिकेशन मिनिस्टर चुंग डोंग-यंग ने नॉर्थ कोरिया में ड्रोन हमलों पर "अफसोस" जताया था और इसे दोबारा होने से रोकने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी।

किम ने बयान में कहा, "मैं आरओके (रिपब्लिक ऑफ कोरिया) के यूनिफिकेशन मिनिस्टर चुंग डोंग-यंग की बहुत तारीफ करती हूं, जिन्होंने हमारे एयरस्पेस में हुई ड्रोन घुसपैठ को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है, और एक बार फिर अफसोस जताते हुए इसे दोबारा होने से रोकने का वादा किया है।"

पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुंग ने माना कि एक जांच के नतीजों के आधार पर, साउथ कोरियाई लोगों ने पिछले सितंबर और फरवरी के बीच चार बार नॉर्थ कोरिया में ड्रोन भेजे थे, इसमें वो दो भी शामिल हैं जिसका नॉर्थ कोरिया ने जिक्र किया था।

चुंग ने कहा कि सोल नॉर्थ कोरिया के साथ सस्पेंड किए गए 2018 के मिलिट्री समझौते की समीक्षा करेगा और उसे फिर से लागू करने की कोशिश करेगा। इस डील का मकसद नॉर्थ कोरिया के बीच बॉर्डर पर और उनकी सेनाओं के बीच दुश्मनी को रोकना है, जिसमें नो-फ्लाई जोन भी शामिल है, ताकि नॉर्थ कोरिया में ड्रोन घुसपैठ को दोबारा होने से रोका जा सके।

इसी साल जनवरी में, प्योंगयांग ने सोल पर सितंबर 2025 और 4 जनवरी 2026 को सर्विलांस इक्विपमेंट से लैस ड्रोन भेजने का आरोप लगाया था, जिसके बाद साउथ कोरियाई सरकार ने आधिकारिक जांच शुरू कर दी थी।

किम ने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो साउथ कोरिया को "भयानक नतीजे" भुगतने होंगे, "चाहे मास्टरमाइंड कोई भी हो और इसे किसी भी तरीके से किया गया हो।"

--आईएएनएस