Kim Jong Un US Summit : दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा, 'किम जोंग उन अमेरिका से बातचीत को तैयार'

किम जोंग उन अमेरिका से बातचीत को तैयार, अगले साल हो सकती है ऐतिहासिक मुलाकात।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Nov 06, 2025, 06:50 AM
दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा, 'किम जोंग उन अमेरिका से बातचीत को तैयार'

सोल: उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अमेरिका से बातचीत को इच्छुक हैं और जल्द ही वाशिंगटन में ये मुलाकात हो सकती है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी (एनआईएस) की कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से योनहाप न्यूज एजेंसी ने ये दावा किया है।

योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोरियाई एजेंसी को लगता है कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच एक समिट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एजेंसी का अनुमान है कि यह बैठक अगले साल मार्च में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के जॉइंट मिलिट्री ड्रिल के बाद हो सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस (एनआईएस) पर पार्लियामेंट्री ऑडिट के बाद, सांसद ली सेओंग-क्वेन ने पत्रकारों से कहा, "एनआईएस का मानना ​​है कि किम जोंग उन अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं और जब हालात सही होंगे तो वे अमेरिका से संपर्क साधेंगे।"

हालांकि व्हाइट हाउस ने समिट की संभावना को लेकर टिप्पणी का आग्रह किया, लेकिन उसका उन्हें जवाब नहीं मिला।

उत्तर कोरियाई नेता किम कह चुके हैं कि अगर वॉशिंगटन न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने की मांग छोड़ दे तो वह अमेरिका से बात करने को तैयार हैं, लेकिन जब पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया दौरे के दौरान बातचीत का ऑफर दिया तो उन्होंने (किम) सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया।

पिछले हफ्ते एपीईसी समिट से पहले दक्षिण कोरिया दौरे पर आए ट्रंप ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा था: "हम वापस आएंगे, और बहुत जल्द, उत्तर कोरिया से मिलेंगे।"

प्योंगयांग के न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे को लेकर बातचीत टूटने से पहले ट्रंप और किम ने 2018 और 2019 में शिखर वार्ता की थी। उत्तर कोरिया पर इन हथियारों के साथ-साथ अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर भी कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं।

योनहाप ने बताया कि संसदीय सत्र के बाद एक और सांसद ने पत्रकारों से कहा कि किम को कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं लगती है, हालांकि पहले ऐसी खबरें थीं कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है।

सांसद ने कहा कि उत्तर कोरियाई नेता की किशोर बेटी किम जू ए, उनकी संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रही है, हालांकि पिछले 60 दिनों से वह लाइमलाइट से दूर है।

--आईएएनएस

 

 

South KoreaKim Jong UnInternational RelationsNuclear WeaponsSummit 2025Donald TrumpUS TalksNorth Korea

