Kim Jong Un China Visit: शी जिनपिंग के निमंत्रण पर किम जोंग 3 सितंबर को चीन की सैन्य परेड में होंगे शामिल

Aug 28, 2025, 12:40 PM
सियोल:  उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन जल्द ही चीन की यात्रा करेंगे। वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए चीन जाएंगे। सरकारी मीडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

दरअसल चीन 3 सितंबर को 1945 में जापान के विरुद्ध युद्ध में मिली जीत की हर साल वर्षगांठ मनाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में मिली इस जीत को चीन "राष्ट्रीय विजय दिवस" के रूप में मनाता है।

योनहाप ने कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया कि शी जिनपिंग के निमंत्रण पर किम किम जोंग-उन चीन की विजय की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित सैन्य परेड में शिरकत करेंगे।

इससे पहले, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन ने एक ट्रेनिंग बेस पर स्नाइपर और स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स को मजबूत करना सेना की युद्ध तैयारी में सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्य है।

किम ने पिछले दिन सेना के जनरल स्टाफ के अधीन विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया और इकाइयों के प्रशिक्षण (जिसमें उनके हथियार और प्रशिक्षण पद्धति शामिल थीं) का निरीक्षण किया।

उन्होंने स्नाइपर्स को महत्वपूर्ण मिशनों के लिए चुने गए और स्वतंत्र एवं स्वायत्त सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए एक प्रशिक्षित बल बताया। उन्होंने कहा कि स्पेशल ऑपरेशन और स्नाइपर क्षमताओं को मजबूत करना देश के सैन्य निर्माण में एक महत्वपूर्ण कार्य है।

किम ने यह भी कहा कि पार्टी का सैन्य आयोग जनरल स्टाफ के भीतर एक केंद्रीय स्नाइपर प्रशिक्षण केंद्र के आयोजन की समीक्षा करेगा।

किम ने सैन्य इकाइयों को सौंपी गई एक नई स्वदेशी स्नाइपर राइफल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इसे लंबी दूरी पर सटीक निशाना लगाने वाला एक बेहतर हथियार बताया। साथ ही हथियारों के आधुनिकीकरण और नई युद्ध रणनीतियों के विकास का आह्वान भी किया।

उन्होंने स्नाइपर्स यूनिट के लाइव फायर ड्रिल और स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स के प्रशिक्षण सत्र को देखने से पहले स्नाइपर्स के लिए कॉम्बैट सूट की गुणवत्ता में सुधार करने का भी आदेश दिया, ताकि वे अपने मिशन क्षेत्रों की परिस्थितियों और मौसम के अनुकूल बन सकें।

केसीएनए ने यह रिपोर्ट दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के 18 अगस्त से शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास 'उल्ची फ्रीडम शील्ड' के अंतिम दिन प्रकाशित की। उत्तर कोरिया ने सैन्य अभ्यासों की लगातार आलोचना की है और इसे देश पर आक्रमण करने के इरादे की अभिव्यक्ति बताया है।

 

 

