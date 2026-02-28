अन्तरराष्ट्रीय

Khorgos Border Trade Zone : होर्गोस सीमा के निवासियों के आपसी व्यापार की मात्रा जनवरी में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची

डिजिटल ‘क्लाउड पोर्ट’ मॉडल से व्यापार में नई तेजी
Feb 28, 2026, 05:35 PM
बीजिंग: इस वर्ष जनवरी में, चीन के शिनच्यांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश के होर्गोस सीमा व्यापार क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, जिसमें कुल 2,865 टन वस्तुओं का व्यापार हुआ और व्यापार की मात्रा 307.6 लाख युआन से अधिक रही, जिससे एक नया मासिक रिकॉर्ड स्थापित हुआ।

26 फरवरी को होर्गोस सीमा व्यापार क्षेत्र में काफी चहल-पहल थी और वहां कामकाज व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। सीमावर्ती निवासी चेहरे की पहचान के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करके व्यापार क्षेत्र में तुरंत प्रवेश कर सकते हैं और अपने मोबाइल उपकरणों पर कुछ ही टैप करके ऑर्डर की घोषणा, निपटान और भुगतान की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, जो कि कुशल और सुविधाजनक है।

 

मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती पोर्ट के रूप में, होर्गोस सीमा व्यापार क्षेत्र अपनी आर्थिक नींव को मजबूत कर रहा है और डिजिटल व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए "क्लाउड पोर्ट" दृष्टिकोण का लाभ उठा रहा है, जिससे औद्योगिक विकास को पुनर्जीवित किया जा सके।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

