खालिदा जिया की सेहत पर निर्भर है बेटे तारिक की घर वापसी, पूर्व पीएम की हालत अब भी गंभीर

नई दिल्ली, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया की हालत नाजुक बनी हुई है। इस बीच बीएनपी के एक्टिंग चेयरपर्सन तारिक रहमान के बांग्लादेश में वापसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।

बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन का लंदन से घर लौटने का फैसला खालिदा जिया की हालत पर निर्भर करता है। इसके साथ ही, उनका लौटना खालिदा जिया को इलाज के लिए विदेश ले जाने की संभावना पर निर्भर है।

बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में कहा, "अगर खालिदा जिया की स्वास्थ्य स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो तारिक रहमान जल्द ही बांग्लादेश लौट आएंगे।"

डेली स्टार ने बीएनपी की मीडिया सेल के हवाले से कहा कि खालिदा के इलाज की देखरेख कर रहे मेडिकल बोर्ड को और मदद देने के लिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की दो और टीमें, एक ब्रिटेन से और दूसरी चीन से आने वाली हैं।

इससे पहले उनके पर्सनल डॉक्टर, एजेडएम जाहिद हुसैन ने कहा था कि खालिदा का इलाज जारी रह सकता है।" एवरकेयर हॉस्पिटल के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि खालिदा अभी सफर करने के लिए फिट नहीं हैं, और उन्हें इलाज के लिए विदेश ले जाने का कोई भी फैसला मेडिकल बोर्ड पर निर्भर करेगा।

जाहिद हुसैन ने कहा कि ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और बांग्लादेश के विशेषज्ञ अभी उनकी देखभाल कर रहे हैं, और उनके ठीक होने की उम्मीद जताई है।

बता दें कि इससे पहले तारिक रहमान ने अपनी मां के पास लौटने को लेकर फेसबुक पर एक बेहद इमोशनल करने वाला पोस्ट साझा किया था। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा था, "ऐसे मुश्किल समय में मैं भी किसी दूसरे बच्चे की तरह अपनी मां के प्यार भरे स्पर्श के लिए तरसता हूं। लेकिन कई लोगों की तरह, मुझे इस इच्छा को पूरा करने के लिए एकतरफा फैसला लेने या पूरे अधिकार का इस्तेमाल करने की आजादी नहीं है।"

तारिक रहमान ने यह भी कहा था, "इस संवेदनशील मामले पर गहराई से बात करने का स्कोप भी लिमिटेड है। हमारे परिवार को उम्मीद है कि जैसे ही यह राजनीतिक सच्चाई मनचाहे स्तर पर पहुंचेगी, अपने वतन लौटने का मेरा लंबा, बेचैनी भरा इंतजार खत्म हो जाएगा।"

पोस्ट में उन्होंने कहा था कि खालिदा जिया अभी अपनी गंभीर बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में कड़ी निगरानी में हैं। हर तरह के लोग, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से हों, उनके ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने खालिदा जिया के इलाज के लिए हर मुमकिन मदद देने का वादा किया है और उनके ठीक होने की दुआ की है।

तारिक रहमान ने कहा था, "जिया परिवार की ओर से, मैं दुनिया भर में इज्जतदार बेगम खालिदा जिया के लिए अपनी सच्ची दुआ और प्यार दिखाने के लिए सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सभी से उनके जल्दी ठीक होने के लिए दुआ करते रहने की भी दिल से अपील करता हूं।"

