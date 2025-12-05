अन्तरराष्ट्रीय

Khaleda Zia Health Update : बेहतर इलाज के लिए लंदन जाएंगी खालिदा जिया, एयर एंबुलेंस से होंगी रवाना

Dec 05, 2025, 04:15 AM
ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही हैं। ऐसे में उन्हें बेहतर इलाज के लिए लंदन ले जाया जाएगा। बांग्लादेशी मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, खालिदा जिया को शुक्रवार की सुबह तक लंदन लेकर जाया जा सकता है।

बांग्लादेशी मीडिया द डेली स्टार की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, गुरुवार की दोपहर तीन बजे बीएनपी ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। खालिदा जिया को कतर से एयर एंबुलेंस के जरिए लंदन ले जाया जाएगा।

द डेली स्टार ने बताया कि बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान की पत्नी डॉ. जुबैदा रहमान बांग्लादेश आएंगी और खालिदा जिया को उच्च स्तरीय इलाज के लिए लंदन लेकर जाएंगी। ब्रिटेन में उनका इलाज लंदन ब्रिज हॉस्पिटल में होगा।

पूर्व पीएम खालिदा जिया के पर्सनल डॉक्टर और पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य एजेडएम जाहिद हुसैन ने गुरुवार को एवरकेयर हॉस्पिटल के सामने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "उच्च स्तरीय मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गुरुवार आधी रात या शुक्रवार सुबह उन्हें लंदन ले जाया जाएगा। यह फैसला लोकल और विदेशी स्पेशलिस्ट वाले एक मेडिकल बोर्ड ने एकमत से लिया।"

उन्होंने कहा, "उन्हें कतर रॉयल एयर एम्बुलेंस से लंदन ले जाया जाएगा। हमने उनके इलाज के लिए लंदन में एक हॉस्पिटल चुना है और इंशाअल्लाह, हम उन्हें वहीं ले जाएंगे। लंदन जाने के दौरान खालिदा जिया के साथ कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर और दो विदेशी डॉक्टर भी रहेंगे।"

पूर्व पीएम की हालिया स्थिति को लेकर जाहिद ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की सलाह को सख्ती से मानते हुए हर कदम उठाया गया है। उन्होंने सलाह दी कि इस स्टेज पर उन्हें लंदन भेजना सबसे सही है। हमें उम्मीद है कि वह ठीक होकर हमारे पास वापस आएंगी।

बांग्लादेशी मीडिया यूएनबी ने बीएनपी के सूत्रों के हवाले से बताया कि कतर के अमीर ने उन्हें विदेश भेजने में पूरी मदद का भरोसा दिया है। एक दिन पहले, उनके सलाहकार इनामुल हक चौधरी ने बताया था कि खालिदा के साथ उनके एक सलाहकार, उनकी बहू, सात डॉक्टर, दो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के सदस्य, और बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन का एक असिस्टेंट भी होंगे।

इससे पहले 8 जनवरी को, खालिदा जिया उच्च स्तरीय इलाज के लिए कतर के अमीर द्वारा भेजी गई एक स्पेशल एयर एम्बुलेंस से लंदन गईं थी और 6 मई को स्पेशल एयर एम्बुलेंस से घर लौटीं थी। खालिदा जिया को उनके दिल और फेफड़ों में इन्फेक्शन का पता चलने के बाद उनके मेडिकल बोर्ड की सलाह पर 23 नवंबर को एवरकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

--आईएएनएस

 

 

