खैबर पख्तूनख्वा में गोलीबारी, 13 की मौत 4 पुलिसकर्मी घायल

बन्नू (पाकिस्तान), 23 मई (आईएएनएस)। पाकिस्तान स्थित खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में पुलिस और बंदूकधारियों के बीच हुई गोलीबारी में 13 की मौत हो गई जबकि चार पुलिस कर्मी घायल हो गए।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, बन्नू जिले की मिरयान तहसील के बराकजई अखुंदखेल इलाके में शनिवार को पुलिस पीस कमिटी और हथियारबंदों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 13 लोगों की मौत हो गई।

जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) यासिर अफरीदी ने डॉन को बताया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान 12 बंदूकधारियों को मार गिराया गया। जबकि एक पूर्व पुलिस कर्मी भी इसका शिकार हो गया। गोलीबारी में चार पुलिसकर्मी घायल हो गए।

बन्नू मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन के प्रवक्ता ने बताया कि मृतक को जिला मुख्यालय अस्पताल लाया गया था और उसकी पहचान “फेडरल कॉन्स्टेबुलरी के सेवानिवृत्त कर्मी” के रूप में हुई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही उन पर गोलियां बरसाई जाने लगीं। हालात को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त बल भी तैनात कर दिया गया है।

स्थानीय सूत्रों ने बताया कि बराकजई इलाके में बड़ी संख्या में हथियारबंद मौजूद हैं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

खैबर पख्तूनख्वा (केपी) और बलूचिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में सत्ता के खिलाफ बगावत बढ़ी है। बलोच आबादी हर मंच से पाकिस्तानी हुक्मरानों की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाती आ रही है।

सरकार प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को इन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराती आई है। एक दिन पहले, ही खैबर जिले की बारा तहसील में अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी का शिकार एक पुलिस अधिकारी हुआ था।

इस महीने की शुरुआत में, इस्लामाबाद ने बन्नू के फतेह खेल पुलिस पोस्ट पर हुए आत्मघाती हमले (10 मई) के बाद अफगानिस्तान को “कड़ा विरोध पत्र” जारी किया था। इस हमले में 15 पुलिसकर्मियों की जान गई थी।

12 मई को लक्की मरवत इलाके में बम धमाका किया गया। उस विस्फोट में दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों समेत नौ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 33 घायल हुए थे। वहीं इस सप्ताह की शुरुआत में लोअर साउथ वजीरिस्तान के वाना क्षेत्र में हुए विस्फोट में एक कबायली प्रमुख समेत तीन लोगों की जान गई।

--आईएएनएस

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