क्यूबा ने अमेरिकी सैन्य खतरे को “निंदनीय” बताते हुए की कड़ी आलोचना

हवाना, 6 मई (आईएएनएस)। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने कहा कि छह दशकों से अधिक समय से जारी आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंधों के बाद देश को “मुक्त” करने के लिए सैन्य बल के उपयोग की धमकी देना अमेरिका का “निंदनीय और पाखंडी” रवैया है।

रोड्रिगेज ने एक्स पर लिखा, “अमेरिकी सरकार क्यूबा के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के संकेत देती रहती है, यह कहते हुए कि ‘देश बर्बाद हो चुका है... और उसे मुक्त करना सम्मान की बात होगी।”

उन्होंने कहा, “इसमें निंदनीय और पाखंडी बात यह है कि अमेरिका ने दशकों तक आर्थिक युद्ध के जरिए देश को बर्बाद करने की कोशिश की है,” और जोड़ा कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन ने हाल के महीनों में “जनसंहारकारी” कार्यकारी आदेशों के माध्यम से इस नाकेबंदी को और तेज कर दिया है।

उन्होंने कहा, “आर्थिक नाकेबंदी और ऊर्जा घेराबंदी के साथ-साथ नए बाहरी दबाव वाले उपाय, सैन्य हमले की धमकी और स्वयं आक्रमण- ये सभी अंतरराष्ट्रीय अपराध हैं।”

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा के पाम बीच में हाल ही में एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में ईरान के साथ संघर्ष को “पूरा करने” के बाद अमेरिका “लगभग तुरंत” क्यूबा पर नियंत्रण कर लेगा।

उन्होंने धमकी दी कि उस क्षेत्र से लौटने के बाद विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को क्यूबा के तट से “लगभग 100 गज” की दूरी पर तैनात किया जाएगा।

क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज़-कानेल ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अमेरिकी जनता से अपील की कि वे उस कदम को खारिज करें, जिसे उन्होंने “एक छोटे लेकिन धनी और प्रभावशाली समूह” के हितों की पूर्ति करने वाला आपराधिक कृत्य बताया।

डियाज़-कानेल ने एक्स पर कहा, “कोई भी हमलावर, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, क्यूबा में आत्मसमर्पण नहीं पाएगा। उन्हें हर इंच जमीन पर संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध जनता का सामना करना पड़ेगा।”

--आईएएनएस

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