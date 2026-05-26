क्यूबा के खिलाफ अमेरिकी धमकियों के बीच ब्राजील ने अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान और बातचीत का किया आग्रह

साओ पाउलो, 26 मई (आईएएनएस)। ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा ने क्यूबा के खिलाफ अमेरिकी धमकियों को खारिज करते हुए कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने का आह्वान किया।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक, क्यूबा में संभावित अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के संबंध में विएरा ने सोमवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी और बेहतर विकल्प "बातचीत और संवाद" है। देश कैरेबियन द्वीप के खिलाफ किसी भी प्रकार की विदेशी धमकी को खारिज करता है और मतभेदों को कूटनीति के माध्यम से सुलझाने को प्राथमिकता देता है।

मंत्री ने कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने वाशिंगटन की अपनी हालिया यात्रा के दौरान क्यूबा की संप्रभुता के सम्मान का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने क्यूबा का जिक्र करते हुए कहा था कि यह एक ऐसा समाज है जो सम्मान का पात्र है। हम चाहते हैं कि क्षेत्र में संतुलन के साथ सभी मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जाए।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भू-राजनीतिक तनावों को बढ़ने से रोकने के लिए लैटिन अमेरिका को संवाद और सहयोग के क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखना आवश्यक है।

इससे पहले, क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-कैनेल ने अमेरिका पर बिना किसी सबूत के द्वीप देश को "आतंकवाद का प्रायोजक" करार देने के लिए "खोखले बयानबाजी" का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और कहा था कि वाशिंगटन सैन्य आक्रामकता को उचित ठहराने के लिए मीडिया में एक कहानी को बढ़ावा दे रहा है।

डियाज़-कैनेल ने शुक्रवार को दावा किया कि क्यूबा अमेरिका के लिए खतरा है, यह बात मौजूदा अमेरिकी प्रशासन के कुछ अधिकारियों की "बीमार मानसिकता" में ही मौजूद हो सकती है।

उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों ने वाशिंगटन की क्यूबा नीति का अपहरण कर लिया है और दोनों देशों के लिए भारी जानमाल के नुकसान की आशंका वाले एक नए तर्कहीन युद्ध को उचित ठहराने के लिए अमेरिकी जनता और दुनिया से झूठ बोल रहे हैं।

डियाज-कैनेल ने कहा कि क्यूबा ने अपनी क्रांति की विजय के बाद से शांति से रहने का प्रयास किया है, जबकि लगातार अमेरिकी प्रशासनों ने इस अधिकार को "बार-बार" खतरे में डाला है।

राष्ट्रपति ने कहा, "अब वे इसे चरम स्तर पर कर रहे हैं, जिसमें बेतुके झूठ को सैन्य धमकियों और क्यूबा के लोगों को उनके दैनिक जीवनयापन के लिए सबसे बुनियादी संसाधनों और सेवाओं से वंचित करने के साथ जोड़ा जा रहा है।"

--आईएएनएस

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