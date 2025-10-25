क्या रेयर अर्थ मिनरल्स और एलिमेंट्स को लेकर ट्रंप और जिनपिंग में बनेगी बात? मलेशिया पर टिकी सबकी नजर

न्यूयॉर्क, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एशिया दौरे के पहले चरण में शनिवार को कुआलालंपुर पहुंचेंगे। वे मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान जाएंगे, जबकि दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध जारी है।

पूरे क्षेत्र में व्यापार और निवेश समझौते होने की उम्मीद है, लेकिन इस दौरे का सबसे ज्यादा ध्यान दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात पर होगा।

दरअसल, हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच टैरिफ, रेयर अर्थ एलिमेंट, तकनीक और दवाओं को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात पर दुनिया की नजर होगी।

30 अक्टूबर को ट्रंप की मुलाकात दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक शहर ग्योंगजू में 21 सदस्यीय एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट के दौरान होगी। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इस क्षेत्र की पहली यात्रा रविवार और सोमवार को कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन से शुरू होगी।

मलेशिया में आयोजित आसियान समिट में इसके दस सदस्यों के नेताओं और ट्रंप के अलावा, ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, और चीन के प्रधान मंत्री ली कियांग, जापान की पीएम साने ताकाइची, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज और कनाडा के माइक कार्नी शामिल होंगे।

वहीं ट्रंप की टीम में विदेश मंत्री मार्को रुबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर शामिल होंगे।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस समिट में आने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि, वह वर्चुअल माध्यम से समिट में भाग लेंगे। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे।

बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ बम फोड़ा है, उससे कई आसियान सदस्य परेशान हैं। खासकर लाओस और म्यांमार की बात करें तो उन पर 40 फीसदी टैरिफ चिंता का विषय है।

हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक छोटी झड़प हुई थी, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी मध्यस्थता से सुलझा दिया था। ऐसे में संभव है कि राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में दोनों देश एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

एपीईसी शिखर सम्मेलन से इतर ट्रंप-शी की बैठक होने वाली है। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी नेता वास्तविक शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे, बल्कि समिट से इतर द्विपक्षीय बैठकों में शिरकत करेंगे।

एक तरफ चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर व्यापक निर्यात नियंत्रण की धमकी दी। दूसरी तरफ अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वह पहले से लगाए गए शुल्कों में 100 प्रतिशत शुल्क जोड़ देगा, जिससे चीन पर कुल शुल्क 157 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

ट्रंप ने मांग की है कि चीन रेयर अर्थ मिनरल्स और चुम्बकों पर प्रतिबंध हटाए, सोयाबीन खरीदना शुरू करे, और फेंटेनाइल दवा और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर रोक लगाए।

हालात देखते हुए समिट में होने वाली इस मुलाकात के दौरान चीन-अमेरिका में समझौता केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रंप और शी इन सभी लंबित व्यापार मुद्दों पर कोई समझौता कर पाते हैं या नहीं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "दक्षिण कोरिया में हमारी बैठकें समाप्त होने के बाद, चीन और मैं एक बहुत ही निष्पक्ष और बेहतरीन व्यापार समझौता करेंगे।"

दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनघ्वा, से सम्मानित कर सकता है। समिट के दौरान ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात की चर्चाएं भी तेजी से हो रही थीं। हालांकि, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है।

दोनों शिखर सम्मेलनों के बीच ट्रंप सोमवार से बुधवार तक जापान दौरा भी करेंगे। यह यात्रा व्यापार और निवेश के मुद्दों पर केंद्रित होगी और इसमें सम्राट नारुहितो से मुलाकात के लिए शाही महल का दौरा भी शामिल होगा।

--आईएएनएस

केके/एएस