अन्तरराष्ट्रीय

क्या रूस-यूक्रेन सीजफायर के प्लान से पीछे हट सकते हैं ट्रंप? जूनियर ट्रंप ने दिया चौंकाने वाला बयान

Dec 09, 2025, 04:17 AM

वॉशिंगटन, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। रूस और यूक्रेन के बीच सुलह कराने के लिए अमेरिका काफी कोशिश कर रहा है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं, दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं।

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की लंदन में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्त्ज से मुलाकात करेंगे। वहीं, दूसरी तरफ जूनियर ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति पर बड़े आरोप लगाए हैं।

जूनियर ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की जंग को इसलिए लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर रूस के साथ लड़ाई खत्म हो गई तो वे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वे वामपंथियों के लिए लगभग भगवान जैसे हैं, यूक्रेन, रूस से कहीं ज्यादा भ्रष्ट है।

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के दौरान कहा था कि अगर वे प्रेसिडेंट बनते हैं तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करवा देंगे। ऐसे में जब जूनियर ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति इससे पीछे हट जाएंगे, तो जूनियर ट्रंप ने कहा कि शायद वे चले जाएंगे। ट्रंप राजनीति में सबसे अप्रत्याशित लोगों में से एक हैं। उन्होंने यह भी कसम खाई कि अमेरिका अब चेकबुक वाला बेवकूफ नहीं रहेगा।

उन्होंने आगे कहा, "जब हम देखते हैं कि मोनाको में हर लाइसेंस प्लेट यूक्रेनी है, तो हम सभी अफवाहें सुनते हैं कि क्या हो रहा है। अमीर भाग गए, और उन्होंने उन किसानों को छोड़ दिया जिन्हें वे इन लड़ाइयों में लड़ने के लिए मानते थे। रुकने का कोई कारण नहीं था क्योंकि जब तक पैसे की ट्रेन आ रही थी और वे चोरी कर रहे थे, कोई भी कुछ भी ऑडिट नहीं कर रहा था, इसलिए शांति बनाने का कोई कारण नहीं था।"

ट्रंप जूनियर ने ईयू के विदेश नीति के प्रमुख, काजा कैलास की भी जमकर आलोचना की और कहा कि यूरोपियन बैन से कोई मदद नहीं मिली है, बल्कि इससे सिर्फ रूसी तेल की कीमत बढ़ी है, जिसका इस्तेमाल मॉस्को यूक्रेन में अपनी लड़ाई के लिए फंड जुटाने में कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, "हम रूस के दिवालिया होने का इंतजार करेंगे; यह कोई योजना नहीं है।"

वहीं रूस-यूक्रेन युद्ध से हटकर कैरेबियन सागर में अमेरिकी ऑपरेशन को लेकर जूनियर ट्रंप ने आरोप लगाया, "वेनेजुएला की ड्रग्स वाली नाव से अमेरिका में फेंटानिल आने का खतरा यूक्रेन या रूस में जो कुछ भी हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा साफ और मौजूदा खतरा है।"

--आईएएनएस

केके/डीएससी

