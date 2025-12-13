क्या पुतिन ने शहबाज शरीफ को 40 मिनट तक करवाया इंतजार? जानें क्या है खबर की सच्चाई

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। बीते कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 40 मिनट तक इंतजार कराया। दरअसल, यह पूरा बवाल आरटी इंडिया की ओर से किए गए सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ, जिसे बाद में मीडिया आउटलेट ने डिलीट कर दिया। आरटी इंडिया ने अब एक पोस्ट के मध्यान से यह जानकारी दी।

हालांकि, पाकिस्तान विश्व पटल पर अक्सर अपनी फजीहत करवाता रहता है। शायद इस वजह से इस बात पर यकीन करना लोगों के लिए आसान था कि शहबाज शरीफ को पुतिन से मिलने के लिए 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा।

आरटी इंडिया के पोस्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति के साथ तय मीटिंग के लिए करीब 40 मिनट इंतजार किया और फिर उस कमरे में चले गए, जहां पुतिन और तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के बीच बातचीत चल रही थी।

आरटी इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दिखाया गया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गलती से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के बीच बंद कमरे में हुई मीटिंग में चले गए।

हालांकि, आरटी इंडिया ने बाद में एक दूसरे पोस्ट में कहा, "हमने एक पुरानी पोस्ट डिलीट कर दी है, जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ तुर्कमेनिस्तान में पीस एंड ट्रस्ट फोरम में व्लादिमीर पुतिन से मिलने का इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कि पोस्ट में घटनाओं को गलत तरीके से दिखाया गया हो।"

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शरीफ विदेश मंत्री इसहाक डार के साथ पास के एक कमरे में करीब 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। जब वे और ज्यादा परेशान हो गए तो आखिरकार उन्होंने मीटिंग रूम में जाने का फैसला किया। मीटिंग रूम में पुतिन और एर्दोगन पहले से ही बातचीत कर रहे थे।

मीडिया में किए गए दावे के अनुसार शरीफ रूस के ब्लैक सी रिसॉर्ट सोची में राष्ट्रपति पुतिन से वन-ऑन-वन ​​बातचीत की उम्मीद से पहुंचे थे, लेकिन जब 40 मिनट के लंबे इंतजार के बाद भी वह मीटिंग नहीं हो पाई तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री निराश हो गए।

दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी पीएम को पुतिन के शेड्यूल में जगह नहीं मिली, इसलिए शरीफ रूसी राष्ट्रपति और एर्दोगन के बीच पहले से चल रही मीटिंग में शामिल हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शरीफ कमरे में आते हुए, दोनों नेताओं से थोड़ी देर के लिए मिलते-जुलते और फिर कुछ ही मिनटों में चले जाते हुए दिख रहे हैं।

