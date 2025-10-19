क्या पाकिस्तान के एयरस्ट्राइक का बदला लेगा अफगानिस्तान? अफगानी सरकार के प्रवक्ता का आया बयान

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर भीषण हमला किया, जिसमें तीन क्रिकेटर समेत आठ लोगों की मौत हो गई। इस बीच अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का बयान सामने आया है।

जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, "अल्लाह के नाम पर, जो अत्यंत दयालु और कृपालु है, दोहा में पाकिस्तानी पक्ष के साथ वार्ता करने के अपने वादे के अनुसार, इस्लामिक अमीरात का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, देश के रक्षा मंत्री, आदरणीय मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद के नेतृत्व में, आज दोहा के लिए रवाना हुआ।"

उन्होंने आगे लिखा कि दूसरी ओर, कल रात, पाकिस्तानी सैन्य बलों ने एक बार फिर पक्तिका प्रांत में नागरिक क्षेत्रों पर हवाई हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप कई नागरिक हताहत हुए, जिनमें शहीद और घायल दोनों शामिल हैं। इस्लामिक अमीरात पाकिस्तानी बलों द्वारा बार-बार किए गए इन अपराधों और अफगानिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन की कड़े शब्दों में निंदा करता है और ऐसी कार्रवाइयों को भड़काऊ और युद्ध को लम्बा खींचने का प्रयास मानता है।

अफगानी प्रवक्ता ने कहा, "हालांकि इस्लामिक अमीरात पाकिस्तानी बलों द्वारा अपनी संप्रभुता के उल्लंघन और आक्रमण का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, फिर भी अपनी वार्ता टीम की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए, इस्लामिक अमीरात के मुजाहिदीन नई कार्रवाइयों से परहेज करेंगे।

हम एक बार फिर दोहराते हैं कि अफगानिस्तान शांतिपूर्ण समाधान और क्षेत्रीय सुरक्षा में विश्वास करता है, लेकिन जो कुछ भी होता है वह पाकिस्तानी पक्ष की आक्रामकता का परिणाम है।"

बता दें कि इससे पहले मीडिया में खबरें आई थीं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दोहा में बातचीत होगी। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। इस बीच अफगानिस्तान का प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो चुका है।

दोनों पक्षों के बीच जारी इस हिंसक संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने हमला किया है, या अफगानिस्तान पर हमला हो रहा है। अगर मुझे इसे सुलझाना है, तो यह मेरे लिए आसान है। इस बीच, मुझे अमेरिका चलाना है, लेकिन मुझे युद्ध सुलझाना पसंद है। जानते हो क्यों? मुझे लोगों को मरने से रोकना पसंद है, और मैंने लाखों-करोड़ों लोगों की जान बचाई है।"

--आईएएनएस

केके/डीएससी