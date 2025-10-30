क्या है उत्तर कोरिया का इतिहास? हथियार के दम पर बना ताकतवर

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने के साथ-साथ परमाणु हथियारों का जखीरा भी तैयार कर रहे हैं। किम जोंग उन को तानाशाह और खुंखार नेता माना जाता है।

उत्तर कोरिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के बाद 1948 में कोरिया का विभाजन हुआ। कोरिया के विभाजन के साथ ही सोवियत संघ (उत्तर) और संयुक्त राज्य अमेरिका (दक्षिण) बने। किम इल-सुंग ने 9 सितंबर 1948 को सोवियत संघ के समर्थन से प्योंगयांग को राजधानी बनाकर डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) की स्थापना की।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण में कोरिया पर कब्जा कर लिया और सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया पर कब्जा किया। दोनों एक साथ सरकार बनाने पर सहमत नहीं हुए, जिसके बाद 15 अगस्त 1948 को दक्षिण कोरिया और 9 सितंबर 1948 को उत्तर कोरिया की स्थापना हुई।

देखते ही देखते 1950 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध छिड़ गया, जो 1953 में खत्म हुआ। उत्तर कोरिया ने पूरे प्रायद्वीप को कम्युनिस्ट शासन के तहत एक करने के लिए दक्षिण कोरिया पर हमला किया, जिसने कोरियाई युद्ध का रूप ले लिया। हालांकि, 1953 में दोनों देशों के बीच युद्धविराम तो हुआ, लेकिन किसी तरह की संधि पर कोई हस्ताक्षर नहीं हुआ।

उत्तर कोरिया की स्थापना से लेकर अब तक इस देश में किम परिवार का शासन रहा है। किम जोंग इल की हार्ट अटैक से मृत्यु होने की वजह से 2012 में सत्ता किम जोंग उन के हाथों में आई। तब से लेकर आज तक किम जोंग उन ही उत्तर कोरिया के शासक बने हुए हैं।

आज की तस्वीर में नॉर्थ कोरिया के पास ताकतवर हथियार के साथ-साथ 10 लाख सैनिकों की सेना की क्षमता भी है। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार की ताकत पूरी दुनिया को पता है। उत्तर कोरिया की ताकत का पता इससे ही लगाया जा सकता है कि इसके पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है।

इसके साथ ही उत्तर कोरिया लगातार परमाणु हथियार भी विकसित कर रहा है। उत्तर कोरिया में आम लोग गरीबी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं, लेकिन किम की सरकार अरबों रुपए खर्च करके परमाणु हथियार विकसित कर रही है।

किम जोंग इल की सरकार पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वह किसी का जवाब नहीं देते हैं। हालांकि, एक चीज समानांतर गति से आगे बढ़ रही है, जो कि परमाणु हथियार का विकास है। 2005 में उत्तर कोरिया ने दुनिया को बताया कि उसके पास परमाणु हथियार है और 2006 में उसने परमाणु हथियार का परीक्षण करके पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। फिर 2009 में उसने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था।

17 दिसंबर 2011 को दुनिया को इस बात की खबर मिली कि किम जोंग इल की मौत हो गई। फिर किम जोंग उन ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर उत्तर कोरिया की परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ाई।

