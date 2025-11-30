अन्तरराष्ट्रीय

क्या अमेरिकी संविधान में संशोधन कर तीसरे टर्म में भी वापसी करेंगे ट्रंप? फोटो से फिर चर्चा में आए

Nov 30, 2025, 03:24 AM

नई दिल्ली, 29 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। फिर चाहे उनका बयान हो या फिर उनका सोशल मीडिया पोस्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति सुर्खियों में आ जाते हैं। ताजा मामले में ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एआई वाली एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति 2028 में फिर से सत्ता में वापसी का संकेत दे रहे हैं।

तस्वीर में ट्रंप एक पोस्टर हाथ में लेकर खड़े हैं। पोस्टर पर लिखा है, "ट्रंप 2028, हां।" इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में रिपब्लिकन लिखा है। इसके बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति 2028 में भी अपनी वापसी का संकेत दे रहे हैं? इसके साथ ही एक इशारा अमेरिकी संविधान संशोधन की ओर भी है।

बता दें कि ट्रंप 2024 के चुनाव में जीत हासिल कर दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिकी संविधान के अनुसार एक व्यक्ति सिर्फ दो बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, इसलिए संविधान के अनुसार देखा जाए तो ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब एक नए विचार को जन्म दिया है कि क्या वे अमेरिका के 22वें संविधान संशोधन को चुनौती देंगे?

हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ट्रंप की तीसरी बार वापसी को लेकर इस तरह की चर्चा हुई हो। इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है। इससे पहले भी ट्रंप के समर्थकों की टोपी और मर्चेंडाइज पर इस तरह की चीजें देखी जा चुकी हैं।

इससे पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप की मेज पर रखी एक टोपी ने इस तरह की अटकलों को तूल दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के टेबल पर एक टोपी रखी थी, जिस टोपी में लिखा था, 'ट्रंप 2028,' जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। हालांकि, अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने इस पूरे मामले को मजाक बताया था।

उन्होंने कहा था कि ट्रंप से इस बारे में मेरी चर्चा हुई। ट्रंप संविधान की गंभीरता को समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि मैं तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी

