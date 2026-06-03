कुवैत के हवाई अड्डे पर हमले में मारा गया शख्स भारतीय, दूतावास ने जताया दुख

कुवैत सिटी, 3 जून (आईएएनएस)। कुवैत में मौजूद भारतीय दूतावास ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में मारे गए शख्स की पहचान भारतीय नागरिक के तौर पर की है। कुवैत ने बुधवार ईरान की ओर से हुए बैलिस्टिक और ड्रोन अटैक की जानकारी दी थी।

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इंडियन एम्बेसी ने एक्स पर लिखा, "कुवैत स्थित भारतीय दूतावास कुवैत के हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की दुखद मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त करता है।"

दूतावास ने आगे कहा, "दूतावास शोक संतप्त परिवार के संपर्क में है और कुवैती अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि शोक संतप्त परिवार के साथ-साथ इस घटना में घायल हुए लोगों को भी हर संभव सहायता और मदद दी जा सके।"

बुधवार तड़के ड्रोन और मिसाइलों ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर बिल्डिंग (टी1) को निशाना बनाया था। इस हमले में कई लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

एक बयान में, कुवैत के विदेश मंत्रालय ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके किए गए "क्रूर और लगातार जारी ईरानी हमलों" की "कड़े शब्दों में" निंदा और भर्त्सना की। इन हमलों में एक बार फिर नागरिकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, जिसमें कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है, को निशाना बनाया गया; जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौत हो गई, अन्य लोग घायल हो गए, और राजनयिक मिशनों सहित महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचा।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "मंत्रालय कुवैत राज्य की ओर से ईरान के खुले आक्रामक हमलों को पूरी तरह से खारिज करता है। ये हमले तनाव को बढ़ाते हैं, क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 (2026) का घोर उल्लंघन करते हैं।"

कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, कुवैत राज्य के खिलाफ "क्रूर ईरानी हमलों" के शुरुआती घंटों से ही एक व्यापक स्वास्थ्य आपातकालीन व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब तक 63 लोग घायल हुए हैं और सात बड़ी इमरजेंसी सर्जरी की गई हैं।

बयान में आगे कहा गया, "स्वास्थ्य प्रणाली चौबीसों घंटे अपनी तत्परता को बढ़ाने का काम जारी रखे हुए है।"

कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता, ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुलअजीज अल-ओतैबी ने कहा कि सशस्त्र बल संबंधित अधिकारियों के समन्वय से स्थिति पर नजर रख रहे हैं, और किसी भी घटनाक्रम से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

--आईएएनएस

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