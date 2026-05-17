केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा डोमिनिका दौरे पर, कालिनागो समुदाय के समर्थन का दोहराया भरोसा

रोसेउ, 17 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने डोमिनिका में कलिनागो टेरिटरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ नई दिल्ली की साझेदारी के जरिए कम्युनिटी का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई।

रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक बयान में मार्गेरिटा ने कहा, "डोमिनिका के मूल निवासी कलिनागो समुदाय के घर, खूबसूरत कलिनागो टेरिटरी का दौरा करके खुशी हुई। भारत यूएनडीपी के साथ हमारी साझेदारी के जरिए कलिनागो समुदाय का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

उन्होंने आगे कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी के डायनैमिक लीडरशिप में, भारत डोमिनिका के साथ अपनी दोस्ती को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो साझा डेमोक्रेटिक मूल्यों और साउथ-साउथ सहयोग पर आधारित है।"

मार्गेरिटा ने डोमिनिका में ग्रैंड बे और सेंट फोंड जीन में तीन क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट (क्यूआईपी) साइट्स का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये ग्रांट मदद डोमिनिका में कम्युनिटी डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए भारत के लगातार कमिटमेंट को दिखाती हैं।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "डोमिनिका में ग्रैंड बे और सेंट फोंड जीन में तीन क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट (क्यूआईपी) साइट्स पर जाकर खुशी हुई। ये समय पर मिली ग्रांट मदद डोमिनिका में कम्युनिटी डेवलपमेंट में मदद करने के भारत के लगातार प्रतिबद्धता को दिखाती है। माननीय डॉ. विंस हेंडरसन और डोमिनिका सरकार के उनके बेहतरीन सहयोग के लिए शुक्रगुजार हूं। डेवलपमेंट और खुशहाली के लिए साथ मिलकर काम करें।"

इससे पहले, शनिवार को एमओएस मार्गेरिटा ने डोमिनिका के विदेश मामलों, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, व्यापार और ऊर्जा मंत्री विंस हेंडरसन से मुलाकात की और अलग-अलग क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की।

एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने लिखा, "डोमिनिका के विदेश मामलों, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, व्यापार और ऊर्जा मंत्री विंस हेंडरसन से मिलकर खुशी हुई। कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया। डोमिनिका में फार्माकोपिया पर एक एमओयू और एक क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पर एक और एमओयू का आदान-प्रदान करके खुशी हुई। मीटिंग के दौरान स्वास्थ्य और कृषि मंत्री से बातचीत करने का भी मौका मिला।"

एक्स पर एक पोस्ट में, मार्गेरिटा ने कहा, "डोमिनिका की पहली महिला प्रेसिडेंट सिल्वेनी बर्टन से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जो मूल निवासी कलिनागो समुदाय से हैं। भारत की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं दीं। हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।"

पबित्रा मार्गेरिटा होंडुरास और बेलीज का अपना दौरा खत्म करने के बाद शुक्रवार को डोमिनिका पहुंचे। डोमिनिका के विदेश मंत्री विंस हेंडरसन ने उनका स्वागत किया।

--आईएएनएस

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