कठिन और विभाजित समय में गांधी का संदेश शांति के लिए काम करने की ताकत देता है: एंटोनियो गुटेरेस

संयुक्त राष्ट्र, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने महात्मा गांधी के संदेशों में शक्ति और प्रेरणा तलाशने का आह्वान किया है, ताकि एक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण की दिशा में काम किया जा सके। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर, दुनिया भर में अलग-अलग स्थानों पर महात्मा गांधी और उनके आदर्शों को श्रद्धापूर्वक याद किया गया।

संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के साथ गांधी जयंती के अवसर पर अपने संदेश में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, "गांधीजी समझते थे कि अहिंसा कमजोरों का हथियार नहीं है, यह साहसी लोगों की ताकत है, जिसमें बिना घृणा के अन्याय का विरोध करने, क्रूरता के बिना उत्पीड़न का सामना करने और प्रभुत्व के बजाय सम्मान के माध्यम से शांति स्थापित करने की शक्ति है।"

उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में, "हिंसा संवाद का स्थान ले रही है" और "शांति की नींव दबाव में है"। इस खतरनाक और विभाजित समय में, आइए हम उनके नेतृत्व का अनुसरण करने, दुखों को समाप्त करने, कूटनीति को आगे बढ़ाने, विभाजनों को दूर करने और सभी के लिए एक न्यायपूर्ण, स्थायी और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने की शक्ति प्राप्त करें।

बता दें, महासभा ने 2007 में हर साल गांधी जयंती पर "अहिंसा के सिद्धांत की सार्वभौमिक प्रासंगिकता" को बढ़ावा देने के लिए अहिंसा दिवस की स्थापना की थी। इस मौके पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि शांति की लालसा सदियों से और विभिन्न सभ्यताओं में आह्वान और अभिवादन के माध्यम से व्यक्त की जाती रही है। यह वेदों और उपनिषदों के भारतीय शांति मंत्रों में व्यक्त होती है, जो बाहरी दुनिया और दिव्य जगत में हमारे भीतर शांति या शांति का आह्वान करते हैं।

उन्होंने कहा, "यह अरबी अभिवादन में अल-सलाम या शांति और यहूदी अभिवादन में शालोम या शांति की कामना में निहित है। गांधीवादी मूल्यों और स्थायी शांति के बीच गहरा संबंध आज की जटिल वैश्विक चुनौतियों के बीच भी इन सिद्धांतों पर अमल करने के लिए एक सशक्त आधार प्रस्तुत करता है।"

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अध्यक्ष लोक बहादुर थापा, जो नेपाल के स्थायी प्रतिनिधि भी हैं, ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) गांधीवादी मूल्यों से मेल खाते हैं। अहिंसा, आत्मनिर्भरता और समावेशी प्रगति में गांधीजी का विश्वास सहानुभूति, समानता और साझा ज़िम्मेदारी पर आधारित परिवर्तनों के हमारे आह्वान के अनुरूप है। अहिंसा कर्मों का अभाव नहीं है। यह नैतिक सिद्धांतों के साथ प्रतिरोध है। यह बिना घृणा के अन्याय का सामना करने की शक्ति है, और यह सहानुभूति और साझा दिव्यता के माध्यम से शांति का निर्माण करने के बारे में है।

वहीं दक्षिण अफ्रीका के स्थायी प्रतिनिधि मथु जोयिनी ने कहा, "दक्षिण अफ्रीका में अनुभव किए गए भेदभाव के संदर्भ में उनके विचार, जो पहली बार आकार ले रहे थे, भारत और दुनिया भर के कई अन्य मुक्ति और क्रांतिकारी आंदोलनों की मुक्ति शक्ति बन गए। उनके सिद्धांतों ने न केवल भारत के नेतृत्व को प्रभावित किया है, बल्कि उनके देश में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष पर भी गहरा प्रभाव डाला है। दक्षिण अफ्रीका का संवाद, सुलह और क्षमा के माध्यम से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन, न्याय और राष्ट्र निर्माण के साधन के रूप में अहिंसा की स्थायी शक्ति को दर्शाता है।"

जर्मनी के स्थायी प्रतिनिधि रिकलेफ बेउटिन ने कहा कि अगले दिन, शुक्रवार को, पश्चिम और पूर्व के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में जर्मन एकता दिवस मनाया जाएगा। जर्मन एकता एक भी गोली चलाए बिना संभव हुई, और इससे अहिंसा की प्रासंगिकता का पता चलता है।

