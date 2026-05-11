काठमांडू एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, तुर्किए एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट के पहिये में लगी आग

काठमांडू, 11 मई (आईएएनएस)। नेपाल में तुर्किए एयरलाइंस की फ्लाइट के साथ एक बड़ा हादसा होने से बच गया। नेपाली मीडिया के अनुसार, सोमवार सुबह तुर्किए की एयरलाइंस के एक एयरक्राफ्ट के पहियों में लैंडिंग के दौरान आग लगने की घटना सामने आई। इस घटना से एयरपोर्ट पर अफरातफरी का माहौल बन गया। वहीं घटना के बाद एयरपोर्ट को लगभग 98 मिनट के लिए बंद कर दिया गया।

घटना काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां लगभग 98 मिनट तक सेवा ठप रहने के बाद फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार, नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी के सहायक प्रवक्ता ज्ञानेंद्र भुल के मुताबिक एयरक्राफ्ट के दाहिने मेन लैंडिंग गियर में आग लगने के बाद एयरपोर्ट सुबह 6:34 बजे बंद कर दिया गया था। फ्लाइट ऑपरेशन सुबह 8:12 बजे फिर से शुरू हुआ।

घटना के दौरान, एयरलाइन का वाइड-बॉडी एयरक्राफ्ट टैक्सीवे ब्रावो पर फंस गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि लगभग 30 फीसदी एयरक्राफ्ट रनवे पर ही रहे जबकि बाकी 70 फीसदी टैक्सीवे पर खड़े रहे। इसकी वजह से अधिकारियों को सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स सेवाएं रोकनी पड़ीं।

नेपाली मीडिया ने एयरपोर्ट ऑफिस के हवाले से बताया कि एयरक्राफ्ट में कुल 288 लोग सवार थे, जिनमें 11 क्रू मेंबर थे। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि एयरक्राफ्ट के दाहिने मेन लैंडिंग गियर के एक टायर में आग लग गई थी।

अधिकारियों ने कहा कि इसकी वजह हार्ड लैंडिंग, टायर प्रेशर की दिक्कत या दूसरी तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं, हालांकि पूरी जांच चल रही है। प्रवक्ता भूल ने कहा कि यात्रियों को निकासी स्लाइड का इस्तेमाल करके सुरक्षित निकाल लिया गया।

एयरलाइन की तरफ से एयरपोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक, दो यात्रियों की उंगलियों में मामूली चोटें आईं। घटना के बाद, एयरक्राफ्ट को ग्राउंड पर रखा गया है। वहीं, काठमांडू से जाने वाले यात्रियों के लिए होटल की व्यवस्था की गई। जिन यात्रियों को दूसरी जगह जाना है, उनके लिए अधिकारी दूसरी फ्लाइट भेजने की भी व्यवस्था कर रहे हैं।

एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल टीम एयरपोर्ट पर मामले की जांच करेगी। इसके अलावा, नागरिक उड्डयन अथॉरिटी का फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट भी विस्तार से जांच करेगा। भूल ने कहा, "हमने घटना का विस्तार से तकनीकी आकलन शुरू कर दिया है।" टर्किश एयरलाइंस इस्तांबुल से नेपाल के लिए हर हफ्ते पांच विमान का संचालन करती है।

--आईएएनएस

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