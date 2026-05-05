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कोस्टा रिका, होंडुरास, बेलीज और डोमिनिका के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 09:41 AM

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। भारत के विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा कोस्टा रिका, होंडुरास, बेलीज और डोमिनिका राष्ट्रमंडल का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा दी की गई जानकारी के अनुसार, मंत्री मार्गेरिटा का यह विदेश दौरा 8 से 15 मई तक चलेगा।

कोस्टा रिका गणराज्य में, पबित्रा 8 मई 2026 को सैन होजे में लॉरा फर्नांडीज डेलगाडो के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, पबित्रा मार्गेरिटा के कोस्टा रिका गणराज्य की सरकार के दूसरे बड़े लोगों से भी मिलने की उम्मीद है।

इस बातचीत में उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच सभी तरह के संबंधों पर बात होगी और भारत-कोस्टा रिका साझेदारी को और मजबूत करने के लिए जरूरी क्षेत्र की पहचान की जाएगी।

होंडुरास में एमओएस विदेश मंत्री समेत होंडुरास सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की जा सके।

बेलीज में वह बेलीज सरकार के गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे। डोमिनिका कॉमनवेल्थ के अपने दौरे के आखिरी हिस्से में, एमओएस मार्गेरिटा डोमिनिका के नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं और दोनों देशों के संबंधों के कई पहलुओं पर बात कर सकते हैं।

वह उन प्रोजेक्ट साइट्स पर भी जाएंगे जिन्हें भारत से ग्रांट असिस्टेंस के जरिए पूरा किया जा रहा है। अक्टूबर 2018 के बाद यह भारत की तरफ से देश का पहला मंत्री स्तरीय दौरा होगा। इस दौरे के दौरान, पबित्रा मार्गेरिटा भारतीय समुदाय के सदस्यों और भारत के दोस्तों से भी बातचीत करेंगे।

इससे पहले पबित्रा मार्गेरिटा चार दिवसीय यात्रा पर रिपब्लिक ऑफ वानुअतु और तुवालु पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने प्रशांत द्वीपीय देशों से भारत संग संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से काफी अहम बताया। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों, विकास, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दों पर चर्चा करना था। मार्गेरिटा 22 से 25 मई 2026 तक ओशिनिया द्वीप समूह के देशों के दौरे पर थे।

--आईएएनएस

केके/एएस

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