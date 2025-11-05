अन्तरराष्ट्रीय

कैसे शुरू हुआ था अमेरिका में इतिहास दर्ज करने वाले जोहरान ममदानी का राजनीतिक सफर?

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 05, 2025, 03:26 PM
कैसे शुरू हुआ था अमेरिका में इतिहास दर्ज करने वाले जोहरान ममदानी का राजनीतिक सफर?

वाशिंगटन, 5 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को जोहरान ममदानी के रूप में उनका पहला मुस्लिम मेयर मिल गया है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एंड्र्यू कोओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा को पछाड़कर शहर के इतिहास में तीसरे गैर-श्वेत मेयर बने हैं।

हालांकि उनकी इस जीत के बाद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी में अब और तनाव बढ़ने की आशंका जताई गई है, क्योंकि चुनाव से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोहरान ममदानी का यह कहकर विरोध किया था कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो वह न्यूयॉर्क शहर को मिलने वाले फेडरल फंड में कटौती कर देंगे, लेकिन चुनाव के नतीजे डेमोक्रेट नेता ममदानी के पक्ष में आए।

उनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और कैसे उन्होंने राजनीति में एंट्री ली, अब यह भी जान लेते हैं। ममदानी एक शिया मुस्लिम युगांडाई शिक्षाविद महमूद ममदानी और भारत की मशहूर फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं। शिक्षाविद महमूद ममदानी के पूर्वज भी भारतीय हैं। वहीं मीरा नायर भारत में एक हिंदू परिवार से आती हैं। मीरा नायर की कुछ चुनिंदा फिल्मों में सलाम बॉम्बे, मानसून वेडिंग, द नेमसेक, कामसूत्र-द टेल ऑफ लव और मिसिसिपी मसाला शामिल हैं।

ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर, 1991 को युगांडा के कंपाला में हुआ था। उनका बचपन युगांडा से दक्षिण अफ्रीका और न्यूयॉर्क में बीता। अमेरिका में उन्होंने 2014 में बॉडॉइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में डिग्री हासिल करने से पहले बैंक स्ट्रीट स्कूल फॉर चिल्ड्रन और ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस में पढ़ाई की।

2017 में वह राजनीतिक और सामाजिक संगठन 'डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका' में शामिल हो गए। उन्होंने 2020 में न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के लिए चुनाव जीता, जहां उन्होंने क्वींस के 36वें जिले का प्रतिनिधित्व किया। फिर वह 2022 और 2024 के चुनावों में निर्विरोध निर्वाचित हुए। अपने कार्यकाल के दौरान ममदानी ने 20 विधेयकों का समर्थन किया, जिनमें से तीन कानून बन गए।

जोहरान ममदानी पर मां के कला व्यवसाय का भी काफी असर रहा। वह एक हिप-हॉप कलाकार भी रह चुके हैं, जो "यंग कार्डेमम" या "मिस्टर कार्डेमम" के नाम से जाने जाते हैं।

उन्होंने डिज्नी की फिल्म 'क्वीन ऑफ कटवे' के लिए "#1 स्पाइस" गीत का सह-लेखन किया। 2019 में अपनी दादी को श्रद्धांजलि देते हुए अभिनेत्री मधुर जाफरी पर आधारित "नानी" गीत रिलीज किया था।

उन्होंने 2018 में अमेरिकी नागरिक के रूप में नागरिकता हासिल की थी और इसी साल ममदानी ने सीरियाई-अमेरिकी कलाकार रमा दुवाजी से शादी की है।

--आईएएनएस

केके/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...