किसी भी तरह के आतंकवाद का कड़ा विरोध : चीनी विदेश मंत्रालय

बीजिंग, 12 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्वो च्याखुन ने बुधवार को हुई प्रेस वार्ता में पाकिस्तान की राजधानी में हुए आतंकवादी आत्मघाती बम हमले के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि चीन इस हमले की कड़ी निंदा करता है, मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करता है और घायलों व मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है।

उन्होंने कहा कि अब तक किसी चीनी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है। चीन किसी भी तरह के आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है और पहले की तरह पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद पर प्रहार करने, सामाजिक स्थिरता की सुरक्षा करने और जन सुरक्षा की रक्षा करने का डटकर समर्थन करता है।

ध्यान रहे 11 नवंबर को इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती बम हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए और अन्य कई घायल हुए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

