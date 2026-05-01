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कार्यस्थल पर ‘शून्य समझौता’: दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली का श्रमिक दिवस पर बड़ा संकल्प

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 01, 2026, 09:30 AM

सोल, 1 मई (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने शुक्रवार को चियोंग वा डे में श्रमिक दिवस के अवसर पर कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया।

उन्होंने कहा, "मैं कार्यस्थल सुरक्षा पर न तो कोई समझौता करूंगा और न ही कोई रियायत दूंगा," और उन्होंने एक ऐसे "सामान्य" देश के निर्माण का संकल्प लिया जहां किसी भी श्रमिक को काम पर अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत न पड़े।

उन्होंने कहा, "श्रमिकों की सुरक्षा किसी भी राष्ट्र और किसी भी व्यवसाय का सबसे बुनियादी दायित्व है।"

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ने श्रमिक कल्याण और व्यावसायिक विकास के परस्पर विरोधी होने की धारणा का भी खंडन किया और इस बात पर जोर दिया कि दोनों एक दूजे पर निर्भर हैं।

उन्होंने कहा, "हम केवल इस पुरानी सोच से मुक्त होकर ही आगे बढ़ सकते हैं कि व्यापार समर्थक होने का मतलब श्रमिक विरोधी होना है।" उन्होंने कहा, "विकास का भविष्य तभी है जब श्रमिक इसके पीछे खड़े हों।"

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से नौकरियों को होने वाले खतरे की बढ़ती चिंताओं के बीच, राष्ट्रपति ने जनता को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि सरकार उत्पादकता से अधिक लोगों को प्राथमिकता देती है।

उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, प्रचलित धारणा यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चलने वाली मशीनें बड़े पैमाने पर मानव श्रम का स्थान ले लेंगी।" उन्होंने कहा, “लेकिन उत्पादकता के नाम पर श्रमिकों से बलिदान की मांग करना उचित नहीं है” और यह भी जोड़ा कि श्रमिकों को पीछे छोड़ने वाला विकास वास्तव में विकास नहीं है।

ली ने श्रमिकों को “अर्थव्यवस्था की रीढ़” बताया, जो जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं और विकास को गति देने वाले व्यय को संचालित करते हैं।

“प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, प्रचलित धारणा यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित मशीनें बड़े

यह पहली बार था जब चेओंग वा डे में श्रमिक दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्रम, प्रबंधन और सरकार के प्रमुख व्यक्तियों के साथ-साथ विभिन्न व्यवसायों से जुड़े श्रमिकों सहित लगभग 130 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

यह पहली बार था जब दो प्रमुख श्रमिक संघों - फेडरेशन ऑफ कोरियन ट्रेड यूनियंस और कोरियन कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (जिनके राजनीतिक विचार भिन्न माने जाते हैं) ने इस तरह के कार्यक्रम में भाग लिया।

दक्षिण कोरिया में शुरू में 1 मई को 'लेबर डे' मनाया जाता था, जिसे 1963 में बदलकर 'वर्कर्स डे' कर दिया गया था। पिछले साल सरकार ने इसका नाम वापस 'लेबर डे' कर दिया और इस साल की शुरुआत में इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया।

--आईएएनएस

केआर/

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