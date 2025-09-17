अन्तरराष्ट्रीय

कोरियाई प्रायद्वीप का परमाणु निरस्त्रीकरण अंतिम लक्ष्य, यूएस और हमारे बीच सहमति बनी: दक्षिण कोरिया

Sep 17, 2025, 06:42 PM

सोल, 17 सितंबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वाई सुंग-लाक ने बुधवार को कहा कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के 'अंतिम लक्ष्य' पर सहमत हो गए हैं और उत्तर कोरिया के रुख के बावजूद यह लक्ष्य अपरिवर्तनीय है।

वाई ने सोल में एक मंच से कहा, "कोरियाई प्रायद्वीप का परमाणु निरस्त्रीकरण अंतिम लक्ष्य है जिसे दक्षिण कोरिया और अमेरिका पारंपरिक रूप से साझा करते रहे हैं, चाहे उत्तर कोरिया इसे पसंद करे या नहीं, लेकिन यह लक्ष्य बदलेगा नहीं।"

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, वाई ने दोहराया कि दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए तीन-चरणीय योजना पर काम करेगा, हालांकि प्योंगयांग ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के शांति प्रस्तावों को ठुकरा दिया है।

वाई ने कहा, "इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, सबसे पहले उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को रोकना जरूरी है। हमें इसे चरणों में पूरा करना होगा। पहले फ्रीज, फिर रिडक्शन (छंटनी), और अंत में पूरी तरह से तबाह करना होगा।"

उन्होंने कहा, "हालांकि उत्तर कोरिया ने अभी तक तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है, लेकिन पहले बातचीत फिर से शुरू करना जरूरी है। हमारी सरकार ने सुरक्षा या निवारक क्षमता को कम किए बिना तनाव कम करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, और हम विश्वास बनाने के प्रयास जारी रखेंगे।"

दक्षिण कोरियाई शहर ग्योंगजू में होने वाले आगामी एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन के बारे में, वाई ने कहा कि इस बहुपक्षीय सम्मेलन में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के शामिल होने की "कोई संभावना" नहीं है।

वाई ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एपीईसी शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण कोरिया आने की उम्मीद है।

वाई ने पिछले साल रूस के साथ हुई आपसी रक्षा संधि के बाद उत्तर कोरिया के बढ़ते सैन्य संबंधों पर चिंता व्यक्त की, जिसमें किसी भी देश पर हमला होने पर तत्काल सैन्य सहायता का प्रावधान शामिल है।

उन्होंने कहा, "रूस और उत्तर कोरिया एक सैन्य गठबंधन के स्तर पर पहुंच गए हैं, जो ऐसे समय में विशेष रूप से चिंताजनक है जब उत्तर कोरिया अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को बढ़ा रहा है।"

उन्होंने अंतर-कोरियाई संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और सोल-मास्को संबंधों पर नकारात्मक प्रभावों की चेतावनी दी।

रूस की ओर से उत्तर कोरिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के लिए रिएक्टर प्रदान करने की खुफिया जानकारी पर वाई ने कहा कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

आर्थिक मुद्दों पर बात करते हुए, वाई ने कहा कि सोल वाशिंगटन के साथ व्यापार वार्ता को इस तरह आगे बढ़ा रहा है जिससे राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो।

दोनों पक्ष जुलाई में हुए व्यापार समझौते के विवरण पर मतभेदों को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके तहत सोल के 350 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के वादे के बदले में अमेरिकी टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया था।

उन्होंने कहा, "यह उचित है कि बातचीत लंबी न खिंचे। महत्वपूर्ण बात इसकी विषयवस्तु है। यह व्यवहार्य और टिकाऊ होनी चाहिए और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी चाहिए।"

व्यापार वार्ता से सुरक्षा परामर्श प्रभावित होने की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर, वाई ने कहा कि टैरिफ और सुरक्षा मामले "अलग-अलग संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं," साथ ही उन्होंने संभावित अतिव्यापी प्रभावों के प्रति आगाह किया।

विवादास्पद सुरक्षा मुद्दों में से एक 28,500 सैनिकों वाली यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेज कोरिया (यूएसएफके) के परिचालन दायरे का विस्तार करने को लेकर भी है। वाई ने कहा कि सहयोगियों ने दोनों पक्षों की "रेड लाइन" के भीतर रहते हुए परामर्श किया था, और कहा कि "कुछ सुरक्षा उपाय" हैं।

जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा की इस महीने के अंत में दक्षिण कोरिया की संभावित यात्रा की खबरों पर, वाई ने कहा, "अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं है," हालांकि उन्होंने बताया कि सोल और टोक्यो "शटल कूटनीति" को फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं।

पूर्वी सागर में कोरिया के समुद्री सर्वेक्षणों पर जापान के हालिया विरोध को संबोधित करते हुए, वाई ने कहा कि दोक्दो के सबसे पूर्वी द्वीपों के पास ऐसी गतिविधियां आम हैं और टोक्यो ने अक्सर विरोध दर्ज कराया है।

उन्होंने दोक्दो से जुड़े मुद्दों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने या जनमत को भड़काने के खिलाफ चेतावनी दी क्योंकि इससे क्षेत्रीय विवाद का आभास हो सकता है।

--आईएएनएस

केआर/

