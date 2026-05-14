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कोरियाई और अमेरिकी हवाई अड्डों की वीडियो बनाने के आरोप में दो चीनी नागरिकों को जेल की सजा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 14, 2026, 10:00 AM

सियोल, 14 मई (आईएएनएस)। दो चीनी नागरिकों को गुरुवार को दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लड़ाकू विमानों की अवैध रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग करने तथा ट्रैफिक कंट्रोल संचार को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करने के मामले में जेल की सजा सुनाई गई।

सुवोन जिला अदालत ने 18 वर्षीय चीनी हाईस्कूल के छात्र को डेढ़ से दो साल की अनिश्चितकालीन जेल की सजा और 20 वर्षीय चीनी युवक को दो साल की जेल की सजा सुनाई। दोनों को सामान्य राजद्रोह के आरोप में दोषी पाया गया। किशोर कानून के तहत नाबालिगों पर अनिश्चितकालीन सजा लागू की जाती है।

यह दक्षिण कोरिया में पहली बार है जब किसी विदेशी नागरिक को आपराधिक कानून के तहत सामान्य राजद्रोह का दोषी ठहराया गया है।

योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, अदालत ने अपराध में इस्तेमाल किए गए कैमरे और अन्य उपकरणों को जब्त करने का भी आदेश दिया।

दोनों को 2024 की दूसरी छमाही से लेकर पिछले वर्ष मार्च तक दक्षिण कोरिया की कई यात्राओं के दौरान देशभर के प्रमुख एयरबेस पर उड़ान भरते और उतरते लड़ाकू विमानों की सैकड़ों विस्तृत तस्वीरें लेने के आरोप में गिरफ्तार कर आरोपपत्र दाखिल किया गया था। उस समय दोनों हाईस्कूल के छात्र थे।

जांच में पता चला कि उन्होंने सुवोन, ओसान, प्योंगटेक और चेओंगजू स्थित दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ-साथ इंचियोन, गिम्पो और जेजू के तीन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का दौरा किया था। पिछले साल मार्च में सुवोन एयर बेस पर लड़ाकू विमानों की अवैध रिकॉर्डिंग करने की शिकायत एक स्थानीय निवासी द्वारा किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

अदालत ने सभी आरोपों में उन्हें दोषी ठहराते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे राजद्रोहपूर्ण कार्य किए, जो दक्षिण कोरिया के सैन्य हितों को प्रभावित कर सकते थे। अदालत ने यह भी कहा कि तस्वीरों के जरिए एयरबेस पर विमानों की तैनाती और उनके मुख्य अभियानों से जुड़ी जानकारी उजागर हुई, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचा। इसलिए कड़ी सजा आवश्यक थी।

बुसान में एक अलग मामले में भी चीनी नागरिकों पर अमेरिकी विमानवाहक पोत की अवैध रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि उस मामले में अभी फैसला नहीं सुनाया गया है।

--आईएएनएस

पीएम

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