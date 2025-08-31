क्रिप्टो काउंसिल से आतंकवाद वित्त पोषण तक, पाकिस्तान का डिजिटल बदलाव

नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) द्वारा पिछले महीने किए गए आतंकवादी वित्त पोषण के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के खिलाफ छापे से एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये छापे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से सीमा पार से हो रहे फंडिंग के साक्ष्य जुटाने के लिए किए गए थे।

यह संभवतः भारत में पहली बार रिपोर्ट किया गया मामला है जब क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया गया हो।

इन छापों में महत्वपूर्ण साक्ष्य पाए गए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बरामदगी शामिल थी। इसके अलावा, एक गुप्त वित्तीय नेटवर्क का पता चला, जो जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को फंड कर रहा था।

एसआईए के एक बयान में कहा गया, "ये खोजी कार्यवाही राज्य जांच एजेंसी की दृढ़ता को प्रदर्शित करती है, जो राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा और जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

यह घटना भारत में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान द्वारा फंडिंग के पारंपरिक तरीकों में एक बड़ा बदलाव दिखाती है। आतंकवाद के लिए धन आमतौर पर अवैध दान, नशीली दवाओं के व्यापार, हथियारों की तस्करी और जाली मुद्रा के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। ये पैसे अधिकांशतः हवाला लेन-देन के द्वारा आतंकवादी समूहों तक पहुंचते थे।

यह ट्रेंड 2019 में हिजबुल्लाह के हमास द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से फंड जुटाने के बाद शुरू हुआ था। इसके खुलासे के बाद, अमेरिका ने हमास से जुड़े लगभग 200 वेबसाइट्स और 150 क्रिप्टोकरेंसी अकाउंट्स को जब्त किया था।

एसआईए की जांच में यह सामने आया है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा तंत्र स्थापित किया है जिससे वह भारत में आतंकवादी गतिविधियों को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से फंड कर सकता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने इतनी जल्दी क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने का फैसला क्यों किया, जबकि पहले यह तकनीकी मुद्रा के प्रति संकोच करता था।

मार्च 2025 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का गठन किया और एक कनाडाई-चीनी व्यवसायी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इसके अलावा, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एक समझौता किया गया, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के परिवार से जुड़ी एक क्रिप्टो कंपनी है।

यह सब बाहर से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान केवल निवेश आकर्षित करने और ट्रम्प के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, भारत के लिए यह चिंता का विषय है कि इससे पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने की एक नई विधि मिल गई है, जो पूरी तरह से गुप्त और अनाम रहती है।

पहले के तरीके, जिनसे फंडिंग का ट्रेल मिल सकता था, अब समाप्त हो गए हैं। आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध में फंडिंग को रोकना बहुत महत्वपूर्ण होता है और जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई का एक कारण यह था कि उनकी फंडिंग को रोका गया था।

अब, इस नई विधि के खिलाफ लड़ाई में एजेंसियों के पास अभी पर्याप्त संसाधन नहीं हैं और इसमें समय लगेगा जब तक कि वे इस पर नियंत्रण नहीं पा लेते।

पाकिस्तान ने इन चुनौतियों को समझते हुए जल्दी से इस नई तकनीक को अपनाया है। इससे न केवल फंडिंग गुप्त रहती है, बल्कि यह पैसे के ट्रेल को भी छिपा सकती है। इससे यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तान अब आतंकवाद के वित्त पोषण के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नए और अधिक वैध दिखने वाले तकनीकी तरीकों को अपनाने के लिए तैयार है।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की एक रिपोर्ट ने आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ऑनलाइन भुगतान के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई थी।

--आईएएनएस

डीएससी/