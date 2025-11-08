अन्तरराष्ट्रीय

केरल के सीएम विजयन ने कुवैत में मलयाली संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की

Nov 08, 2025, 05:31 PM

कुवैत, 8 नवंबर (आईएएनएस)। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कुवैत दौरे के आखिरी दिन लोक केरल सभा और मलयालम मिशन की ओर से आयोजित प्रवासी मलयाली संगम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने मलयाली संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बताया कि कुवैत यात्रा का दूसरा दिन केरल के विकास और प्रवासियों के कल्याण पर चर्चाओं और आदान-प्रदान से भरा रहा। इनमें से एक बैठक मलयाली संगठनों के प्रतिनिधियों और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों के साथ हुई। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा, "एक संक्षिप्त बैठक में प्रवासी भाइयों के जीवन स्तर में सुधार के लिए जरूरी मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्हें आश्वासन दिया गया कि सरकार इस क्षेत्र में यथासंभव हस्तक्षेप करेगी।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बैठक में मुख्य सचिव ए. जयतिलक, मलयालम मिशन कुवैत चैप्टर के सचिव और अलग-अलग मलयाली संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

पिनाराई विजयन ने मलयाली संगम का उद्घाटन करने के बाद वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंसूरिया अल अरबी इंडोर स्टेडियम में आयोजित यह बैठक प्रवासी मलयाली लोगों की शानदार भागीदारी के साथ रोमांचक रही। बैठक में केरल के विकास पर बोलने का अवसर पाकर हमें बहुत खुशी हुई। हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिले।

इस कार्यक्रम के साथ सीएम पिनाराई विजयन की कुवैत यात्रा का समापन हुआ। उन्होंने कहा, "मैं तीन दिनों में आतिथ्य सत्कार करने वालों और अलग-अलग कार्यक्रमों के पीछे काम करने वालों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।"

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने कुवैत में मलयाली संगठनों के प्रतिनिधियों और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की।

उन्होंने बताया कि प्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान एयरलाइन सेवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया। इसके अलावा एसआईआर पर भी राय रखी गई। मुख्यमंत्री ने कहा, "इस पर सरकार ने उत्तर दिया कि केरल में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच एसआईआर मुद्दे पर आम सहमति है कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।"

--आईएएनएस

डीसीएच/

