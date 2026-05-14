किर्गिस्तान में एससीओ मीटिंग में शामिल हुए डिप्टी एनएसए पवन कपूर, द्विपक्षीय बातचीत की

बिश्केक, 14 मई (आईएएनएस)। भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) पवन कपूर ने बिश्केक में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एसीसीओ) की सुरक्षा परिषद के सचिव की 21वीं मीटिंग के मौके पर शीर्ष वैश्विक सुरक्षा अधिकारियों के साथ कई द्विपक्षीय बैठक की।

उन्होंने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (एसएनएससी) में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय मामलों के डिप्टी पवन कपूर ने अपने ईरानी समकक्ष अली बाघेरी कानी से मुलाकात की। यहां दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय विकास पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

बिश्केक में भारतीय दूतावास ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "डिप्टी एनएसए पवन कपूर ने 13 मई 2026 को बिश्केक में सुरक्षा परिषद के सचिव की एससीओ मीटिंग के दौरान अपने ईरानी समकक्ष, एसएनएससी में अंतरराष्ट्रीय मामलों के डिप्टी अली बाघेरी कानी से मुलाकात की। बातचीत द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित थी।"

कपूर ने किर्गिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव आदिलेट ओरोजबेकोव के साथ भी बातचीत की। इस बातचीत का मकसद द्विपक्षीय साझेदारी को गहरा करना था।

डिप्टी एनएसए बुधवार को किर्गिस्तान पहुंचे, जहां वे एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिव की 21वीं मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। यह मीटिंग 13 से 14 मई तक बिश्केक में हो रही है।

यहां पहुंचने पर सुरक्षा परिषद के पहले किर्गिज उपसचिव मेलिस सत्यबाल्डीव और किर्गिस्तान में भारतीय राजदूत बीरेंद्र सिंह यादव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

पिछले महीने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिश्केक में एससीओ रक्षा मंत्रियों की मीटिंग को संबोधित किया था। उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसी बुराइयों से निपटने के लिए एक साथ मिलकर और बिना किसी समझौते के कदम उठाने की तुरंत जरूरत पर जोर दिया था। इसके लिए सुरक्षित ठिकानों को खत्म किया जाना चाहिए और ऐसे कामों के लिए किसी भी राजनीतिक वजह को खारिज किया जाना चाहिए।

एससीओ की मीटिंग को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के इस पक्के इरादे को दिखाया कि आतंकवाद के सेंटर अब सही सजा से बच नहीं सकते।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया भर के लोगों को सरकार की तरफ से चलाए जा रहे क्रॉस-बॉर्डर आतंकवाद से होने वाले खतरे के बारे में पता होना चाहिए, जो देशों की आजादी को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतियों से निपटने में किसी खास तरीके या दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है।

सिंह ने जोर देकर कहा कि एससीओ को उन लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए जो आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं, पनाह देते हैं या मदद करते हैं। उन्होंने कहा, "बिना किसी छूट के आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से निपटकर, हम क्षेत्रीय सुरक्षा को एक चुनौती से शांति और खुशहाली की नींव में बदल रहे हैं।"

--आईएएनएस

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