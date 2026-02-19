Karachi Gas Leak Explosion : पाकिस्तान के कराची में गैस धमाके से गिरी इमारत, छह लोगों की मौत और कई घायल

नई दिल्ली: पाकिस्तान के कराची में गैस लीक होने की वजह से धमाका हुआ है, जिसके बाद बिल्डिंग गिरने से कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। एक अन्य घटना में ईरान-पाकिस्तान बॉर्डर के पास बलूचिस्तान के ताफ्तान में एक गैस प्लांट में जबरदस्त धमाके की घटना सामने आई है।

पाकिस्तानी मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, धमाके की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। बताया जा रहा है कि धमाके के बाद 100 से ज्यादा लोग गैस प्लांट के अंदर फंस गए हैं।

पाकिस्तानी मीडिया 'डॉन' ने बचाव अधिकारियों के हवाले से बताया कि कराची के सोल्जर बाजार इलाके के गुल राणा कॉलोनी में एक घर में धमाके की वजह से एक बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई है।

इमरजेंसी सेवा ने मलबे से 11 लोगों को बचाया है और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया है। यह घटना सोल्जर बाजार के गुल राणा कॉलोनी इलाके में एक घर में हुई। पूर्वी जिला पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि शायद यह धमाका गैस लीक की वजह से हुआ।

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, रेस्क्यू 1122 के एक बयान में कहा गया है कि घटनास्थल पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीम, एक डिजास्टर रिस्पॉन्स गाड़ी के साथ, घटनास्थल पर मौजूद है।

अधिकारियों ने कहा कि बचाव का काम कई घंटों तक जारी रहा क्योंकि टीमें मलबे में फंसे हुए लोगों को ढूंढ रही थीं। पाक मीडिया आउटलेट जियो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि धमाका बुधवार रात पहली मंजिल पर हुआ, जिससे बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया और सर्च ऑपरेशन में सभी मौजूद चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

डिप्टी कमिश्नर ईस्ट नसरुल्लाह अब्बासी ने कहा कि डर है कि मलबे में अभी भी दो अन्य लोग फंसे हो सकते हैं। सिलेंडर धमाके में बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ, जिससे वह गिर गई। भीड़भाड़ वाले इलाके की वजह से आने-जाने में दिक्कतों के बावजूद बचाव का काम जारी है।

बता दें, पाकिस्तान में दो दिन पहले भी धमाके और गोलीबारी की जानकारी सामने आई थी, जिसमें दर्जनों घायल हो गए। उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में दो बम हमलों और पुलिस और विद्रोही लड़ाकों के बीच गोलीबारी में एक दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए।

पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को अस्थिर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर जिले में हुए हमले में एक बच्चे और 11 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना में महिलाओं और बच्चों समेत सात अन्य घायल हो गए।

स्थानीय पुलिस अधिकारी जफर खान ने एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी को बताया कि बाजौर में एक सिक्योरिटी चेकपॉइंट की ओर ले जाते समय एक्सप्लोसिव से लदी एक गाड़ी में धमाका हो गया। धमाके की वजह से पास की एक बिल्डिंग गिर गई, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई।

--आईएएनएस