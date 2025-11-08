कार्बन शिखर और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए चीन की कार्रवाइयों पर श्वेत पत्र जारी

बीजिंग, 8 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के सूचना कार्यालय ने शनिवार को 'कार्बन शिखर और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए चीन की कार्रवाई' शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया।

प्रस्तावना और निष्कर्ष के अलावा, श्वेत पत्र को छह भागों में विभाजित किया गया है: कार्बन शिखर और कार्बन तटस्थता को दृढ़तापूर्वक बढ़ावा देना; ऊर्जा के हरित और निम्न-कार्बन रूपांतरण में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करना; प्रमुख क्षेत्रों में निम्न-कार्बन विकास को गहन करना; प्रमुख कार्बन न्यूनीकरण मार्गों में परिणामों को पूर्णतः कार्यान्वित करना और प्राप्त करना; समर्थन और गारंटी प्रणाली को निरंतर मजबूत करना; और वैश्विक जलवायु शासन में मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना।

श्वेत पत्र इस बात पर जोर देता है कि कार्बन शिखर और कार्बन तटस्थता हासिल करना, मानव सभ्यता के प्रति जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से और सतत विकास की अंतर्निहित आवश्यकताओं के आधार पर चीन द्वारा लिया गया एक बड़ा निर्णय और कार्यान्वयन है।

कार्बन शिखर और कार्बन तटस्थता हासिल करने की इस प्रमुख घोषणा के बाद से, पांच वर्षों में, चीन ने इस अवधारणा को दृढ़ता से स्थापित और कार्यान्वित किया है कि 'सुगंधित जल और हरे-भरे पहाड़ अमूल्य संपत्ति हैं' और हरित और निम्न-कार्बन परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए सशक्त कदम उठाए हैं और अथक प्रयास किए हैं, जिससे ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं।

