कार्बन पीक और कार्बन तटस्थता को निरंतर बढ़ावा दे रहा चीन

Sep 23, 2025, 01:28 AM

बीजिंग, 22 सितंबर (आईएएनएस)। इस वर्ष कार्बन पीक और कार्बन तटस्थता लक्ष्यों की 5वीं वर्षगांठ है। 22 सितंबर को चीनी राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग से मिली खबर के अनुसार पिछले पांच वर्षों में, विभिन्न क्षेत्रों और विभागों ने "कार्बन पीक और कार्बन तटस्थता" लक्ष्यों को आगे बढ़ाया है और आर्थिक और सामाजिक विकास के व्यापक हरित परिवर्तन को बढ़ावा दिया है।

ऊर्जा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और कार्बन पीक और कार्बन तटस्थता को बढ़ावा देने के लिए मुख्य युद्धक्षेत्र है। हाल के वर्षों में चीन के ऊर्जा हरित और निम्न-कार्बन परिवर्तन ने उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं।

इसके अलावा, चीन की औद्योगिक निम्न-कार्बनीकरण प्रक्रिया में तेजी आई है। पुरानी उत्पादन क्षमता को लगातार कम किया जा रहा है। नए उद्योगों, नए व्यापार स्वरूपों, और नए मॉडलों की "तीन नई" अर्थव्यवस्थाएं सकल घरेलू उत्पाद का 18 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं।

इसके साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था ने कार्बन कटौती की गति को तेज करने, अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रणाली में निरंतर सुधार करने, तथा अपशिष्ट संसाधन उपयोग के स्तर को लगातार बढ़ाने में मदद की है।

कार्बन कटौती, प्रदूषण कटौती, हरित विस्तार और विकास के समन्वित संवर्धन के कारण चीन के पारिस्थितिकी पर्यावरण में सुधार जारी है, और हरित विकास की नींव स्पष्ट है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

