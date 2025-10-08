कीर स्टार्मर 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर दो दिवसीय भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम स्टार्मर का यह बिजनेस दौरा है, जहां वे 125 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे हैं। पीएम स्टार्मर ने कहा कि भारत में ब्रिटिश व्यवसायों का मतलब है कि हमारे लोगों के लिए व्यापार के अवसर ज्यादा होंगे।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मैं मुंबई में ब्रिटिश व्यवसाय का झंडा फहरा रहा हूं, क्योंकि भारत में ब्रिटिश व्यवसायों की वृद्धि का मतलब है कि स्वदेश में लोगों के लिए अधिक नौकरियां।"

बता दें कि पीएम स्टार्मर का यह पहला भारत दौरा है। वे 9 अक्टूबर को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान विजन 2035 की पहल के तहत भारत-ब्रिटेन पार्टनरशिप पर चर्चा करेंगे।

भारत को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने कहा, "भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और उसके साथ व्यापार तेज और सस्ता होने वाला है। ऐसे में अवसरों का कोई मुकाबला नहीं है।"

उन्होंने कहा कि हमने जुलाई में भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता किया। यह किसी भी देश द्वारा सबसे सुरक्षित है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है; यह विकास का एक लॉन्चपैड है।

भारत की यात्रा शुरू करने से पहले पीएम स्टार्मर ने किसी भी तरह के वीजा समझौते से इनकार करते हुए कहा, "यह योजना का हिस्सा नहीं है। यह यात्रा उस मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाने के लिए है, जिस पर हम पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। व्यवसायों को इस समझौते से लाभ हो रहा है; वीजा मुद्दा नहीं है। ब्रिटेन की आव्रजन नीतियां सख्त रहेंगी।"

कीर स्टार्मर और पीएम मोदी मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में शामिल हो सकते हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के मंच से दोनों नेता दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और अनुभवियों के साथ बातचीत करेंगे।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी