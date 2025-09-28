कानसू प्रांत के लोंगशी में आए 5.6 तीव्रता के भूकंप से कुछ घर क्षतिग्रस्त

बीजिंग, 27 सितंबर (आईएएनएस)। कानसू प्रांतीय भूकंप विज्ञान ब्यूरो, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की लोंगशी काउंटी कमेटी के कार्यालय और अन्य पक्षों से मिली खबर के अनुसार, प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, कानसू प्रांत के लोंगशी में 5.6 तीव्रता के भूकंप से लोंगशी काउंटी के वेनफेंग कस्बे और गोंगछ्आंग कस्बे, भूकंप के केंद्र के पास हुआलिन कस्बे और डिंगशी शहर के वुयांग कस्बे में कुछ घरों को नुकसान पहुंचा और वे ढह गए, तथा 7 लोग घायल हुए हैं।

भूकंप के बाद, कानसू प्रांत ने आपदा राहत कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए तुरंत एक कार्यदल को आपदा क्षेत्र में भेजा। कानसू प्रांत के अग्निशमन बचाव दल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और घटनास्थल पर पहुंच गया। फिलहाल अग्निशमन और अन्य बचाव बलों ने काम शुरू कर दिया है और आपदा की स्थिति की आगे गणना और सत्यापन किया जा रहा है।

रिपोर्टर ने लोंगशी के वेनफेंग कस्बे में देखा कि बचाव बल वर्तमान में सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं और स्थानीय परिवहन और संचार सामान्य हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

