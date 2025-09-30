कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित किया

ओटावा, 29 सितंबर (आईएएनएस)। कनाडा सरकार ने सोमवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बिश्नोई गिरोह को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। सरकार ने हत्या, गोलीबारी, आगजनी और जबरन वसूली और धमकी के जरिए आतंक फैलाने में उसकी संलिप्तता का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है।

कनाडा के लोक सुरक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। कहा, "हिंसा और आतंक के कृत्यों के लिए कनाडा में कोई जगह नहीं है, खासकर उन कृत्यों के लिए जो विशिष्ट समुदायों को निशाना बनाकर भय और धमकी का माहौल बनाते हैं। इसीलिए लोक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसांगरी ने आज घोषणा की कि कनाडा सरकार ने बिश्नोई गिरोह को क्रिमिनल कोड के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है।"

बयान के अनुसार, आतंकवादी सूची का अर्थ है कि कनाडा में उस समूह के स्वामित्व वाली कोई भी चीज, संपत्ति, वाहन, या धन फ्रीज या सीज किया जा सकता है। इससे कनाडा के कानून प्रवर्तन को मुकदमा चलाने के लिए साधन उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए, कनाडा में किसी भी व्यक्ति या विदेश में रहने वाले कनाडाई नागरिक के लिए जानबूझकर किसी आतंकवादी समूह के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली संपत्ति का लेन-देन करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है।

लोक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह जानते हुए भी कि किसी आतंकवादी समूह द्वारा इसका इस्तेमाल या लाभ उठाया जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति प्रदान करना भी एक अपराध है। मंत्रालय ने कहा कि क्रिमिनल कोड लिस्टिंग का उपयोग आव्रजन और सीमा अधिकारियों द्वारा आव्रजन और शरणार्थी संरक्षण अधिनियम के तहत कनाडा में प्रवेश संबंधी निर्णयों को सूचित करने के लिए भी किया जा सकता है।

बयान में आगे कहा गया है, "बिश्नोई गिरोह एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन है जो मुख्य रूप से भारत से सक्रिय है। कनाडा में उनकी उपस्थिति है, और वे उन क्षेत्रों में सक्रिय हैं जहां प्रवासी समुदाय बड़ी संख्या में हैं। बिश्नोई गिरोह हत्या, गोलीबारी और आगजनी में लिप्त है; वे जबरन वसूली और धमकी के जरिए आतंक फैलाते हैं। वे इन समुदायों, उनके प्रमुख समुदाय के सदस्यों, व्यवसायों और सांस्कृतिक हस्तियों को निशाना बनाकर उनमें असुरक्षा का माहौल बनाते हैं।"

मंत्रालय ने आगे कहा कि बिश्नोई गिरोह को सूचीबद्ध करने से कनाडा की सुरक्षा, खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके अपराधों से निपटने और समुदायों को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।

कनाडा के जन सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसांगरी ने कहा, "कनाडा में हर व्यक्ति को अपने घर और समुदाय में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है, और एक सरकार के रूप में उनकी सुरक्षा करना हमारी मूलभूत जिम्मेदारी है। बिश्नोई गिरोह द्वारा विशिष्ट समुदायों को आतंक, हिंसा और धमकी का निशाना बनाया गया है। आपराधिक आतंकवादियों के इस समूह को सूचीबद्ध करने से हमें उनके अपराधों का सामना करने और उन्हें रोकने के लिए और अधिक शक्तिशाली और प्रभावी साधन मिलते हैं।"

