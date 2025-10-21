कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और विदेश मंत्री अनीता आनंद ने दीपावली पर शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। दीपावली का खास त्योहार भारत समेत विश्वभर में धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और विदेश मंत्री अनीता आनंद ने लोगों को शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, "आज रात, कनाडा भर के परिवार और समुदाय दीए जलाकर अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाएंगे। दीपावली मनाने वाले सभी लोगों को प्रकाश के आनंदमय उत्सव की शुभकामनाएं।"

विदेश मंत्री अनीता आनंद ने लिखा, "मेरे जीवन में, साल के सबसे खास पलों में से एक दिवाली मेरे परिवार के साथ मनाई गई है, और यह अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई का उत्सव है। मेरे परिवार की ओर से आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।"

गौरतलब है कि अनीता आनंद, जो कनाडा की पहली हिंदू महिला विदेश मंत्री हैं, हाल ही में भारत दौरे पर पहुंची थीं। पिछले हफ्ते उन्होंने अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लिया।

वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलीं। प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री आनंद का स्वागत किया और बताया कि उनकी यात्रा भारत-कनाडा द्विपक्षीय साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए मौजूदा प्रयासों में योगदान देगी।

प्रधानमंत्री ने इस साल जून में जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा की अपनी यात्रा को याद किया, जिसके दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ अत्यंत उपयोगी बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि और जन-जन के संबंधों में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग के महत्व के बारे में बताया था।

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी।

अनीता आनंद का यह भारत दौरा इस साल जून में कनाडा के कनानास्किस में आयोजित जी7 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की द्विपक्षीय बैठक के बाद था।

--आईएएनएस

डीसीएच/