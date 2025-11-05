कौन हैं भारत की मशहूर फिल्म निर्माता मीरा नायर? उनके बेटे ने अमेरिका में रचा इतिहास

नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मेयर पद के चुनाव में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को भारी मतों से जीत मिली है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क को उसका पहला मुस्लिम मेयर मिला है। न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जीत का झंडा लहराने वाले ममदानी उस भारतीय फिल्म निर्माता के बेटे हैं, जिन्होंने फिल्म जगत में अपनी छाप छोड़ी।

जोहरान ममदानी की माता का नाम मीरा नायर है। वह भारत की मशहूर फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने समाज में मौजूद समस्याओं को फिल्म के जरिए लोगों के सामने रखा। उन्होंने कई ऐसी फिल्में बनाईं, जो समाज के अलग-अलग तबकों में मौजूद जटिलताओं को दर्शाती हैं।

मीरा नायर का जन्म 15 अक्टूबर 1957 में ओडिशा के राउरकेला में एक पढ़े-लिखे परिवार में हुआ। मीरा के पिता का नाम अमृत लाल नायर था, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, वहीं उनकी माता एक समाजसेविका थीं। इस बात को समझा जा सकता है कि मीरा जिस तरह की फिल्में बनाती थीं, उसकी प्रेरणा का स्रोत उनके माता-पिता का कामकाज और परिवेश है।

भुवनेश्वर और शिमला से प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर मीरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस पहुंचीं। डीयू के मिरांडा हाउस कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। फिर उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली। हालांकि, मीरा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया।

मीरा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक्टिंग से की। हालांकि, उन्होंने अभिनय की दुनिया से ज्यादा लेखनी और फिल्मों के निर्माण में रुचि दिखाई। मीरा ने 'जामा मस्जिद स्ट्रीट जर्नल' नाम की शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद अपने दोस्त सूनी तारापोरवाला के साथ सलाम बॉम्बे नाम की फिल्म बनाई। इस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खूब सुर्खियां बटोरीं। यही कारण था कि मीरा की इस फिल्म को ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया।

किसी भी भारतीय फिल्म के लिए यह एक बड़ी बात थी। उन्होंने मिसिसिपी मसाला, कामसूत्र: प्रेम की एक कहानी, और मानसून वेडिंग जैसी फिल्में बनाईं। इन फिल्मों में उन्होंने भारतीय प्रवासियों की जिंदगी, नस्लभेद, प्रेम और विवाह जैसे तमाम मुद्दे शामिल किए।

मीरा को अपनी फिल्मों के लिए खूब सराहना मिली। वहीं उनके कुछ टीवी शोज भी आए, जिनमें 'ए सूटेबल बॉय,' 'क्वीन ऑफ काटवे,' और 'वैनिटी फेयर' जैसी सीरीज शामिल हैं। बता दें कि डिज्नी के 'क्वीन ऑफ काटवे' में उन्होंने कहानी भी लिखी है।

मीरा ने मिच एपस्टीन से शादी की थी, जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। 1987 तक उनका तलाक हो गया। फिर 1988 में उनकी मुलाकात भारत-युगांडा के राजनीतिक वैज्ञानिक महमूद ममदानी से हुई, और फिर उन्होंने शादी कर ली। जोहरान ममदानी मीरा और महमूद के बेटे हैं।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी