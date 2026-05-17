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कामी रीता शेरपा ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े

एवरेस्ट मैन कामी रीता ने 32वीं बार चोटी फतह कर नया इतिहास रचा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 17, 2026, 10:22 AM
कामी रीता शेरपा ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े

काठमांडू: माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड रखने वाले कामी रीता शेरपा ने रविवार को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर 32वीं बार चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया।

नेपाल के पर्यटन विभाग ने रविवार को एक बयान में कहा कि 55 साल के अनुभवी नेपाली माउंटेनियर, स्प्रिंग 2026 माउंटेनियरिंग सीजन के दौरान सुबह 10:12 बजे (नेपाल टाइम) 8,848.86 मीटर की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचे।

विभाग ने कहा, “एवरेस्ट बेस कैंप में डिपार्टमेंट के फील्ड ऑफिस से मिली जानकारी के आधार पर, 14 पीक्स एक्सपीडिशन द्वारा आयोजित किए गए एक खोजयात्रा को लीड करते हुए यह चढ़ाई पूरी की गई।”

पासंग दावा शेरपा उनके सबसे करीबी कॉम्पिटिटर हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर 29 बार पहुंच चुके हैं। ये दोनों सबसे ज्यादा एवरेस्ट चढ़ाई करने के लिए कॉम्पिटिशन कर रहे हैं।

अभियान आयोजक 14 पीक्स एक्सपेडिशन ने भी फेसबुक पोस्ट के जरिए कामी रीता के माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने की पुष्टि की।

कंपनी ने कहा, “मशहूर कामी रीता शेरपा को 17 मई को सुबह 10:12 बजे माउंट एवरेस्ट पर 32वीं बार सफल चढ़ाई करने पर बधाई।”

कंपनी ने भी उनकी इस कामयाबी की सराहना की। कंपनी ने कहा, “55 साल की उम्र में, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पक्का इरादा, अनुभव और हिम्मत से धरती की सबसे ऊंची चोटियों पर भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। आपकी यह कामयाबी न सिर्फ एक पर्सनल माइलस्टोन है बल्कि नेपाल और ग्लोबल क्लाइंबिंग कम्युनिटी के लिए भी गर्व का पल है। हिमालय की भावना को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद।”

दुनियाभर में “एवरेस्ट मैन” के नाम से मशहूर, कामी रीता ने इंसानी हिम्मत और लगन को नए सिरे से बताया है। 1994 में अपनी पहली चढ़ाई के बाद से, उन्होंने पहाड़ों के लिए अपने बेमिसाल जुनून और हिमालयन माउंटेनियरिंग में अपने खास योगदान से लाखों लोगों को प्रेरित किया है।

हिमालय के पहाड़ों पर क्लाइमेट चेंज के खतरनाक असर को पहचानते हुए, कामी रीता पिघलते ग्लेशियर और लोकल इकोसिस्टम और कम्युनिटी पर उनके असर के बारे में भी एक्टिवली अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं।

इसी तरह, लखपा शेरपा, जिन्हें “माउंटेन क्वीन” के नाम से जाना जाता है, ने सोमवार सुबह 9:30 बजे 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और एक महिला क्लाइंबर द्वारा सबसे ज्यादा चढ़ाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

नेपाल के संखुवासभा जिले के मकालू–2 में 1973 में जन्मी लखपा शेरपा ने नेपाल के माउंटेनियरिंग इतिहास में एक और अहम अध्याय जोड़ा है।

--आईएएनएस

केके/पीएम

 

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