किम और ट्रंप की मुलाकात के लिए एपीईसी का मंच एक अच्छा मौका है : दक्षिण कोरिया

सोल, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया में एपीईसी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होने वाले हैं। यह समिट कई मायनों में खास माना जा रहा है।

एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एपीईसी समिट से इतर शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात की चर्चा भी हो रही है।

दक्षिण कोरिया के मंत्री ने किम जोंग और ट्रंप की मुलाकात को एक अच्छा अवसर बताया है।

योन्हाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 29 और 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे।

न्यूज एजेंसी के अनुसार दोनों नेताओं के बीच 6 साल में यह पहली मुलाकात होगी। दक्षिण कोरिया के यूनिफिकेशन मंत्रालय के प्रवक्ता कू ब्योंग-सैम ने मीडिया से बातचीत में कहा, "एपीईसी का आयोजन अमेरिका और उत्तर कोरिया के नेताओं के मिलने का एक अच्छा अवसर है।"

इससे पहले मंत्री चुंग डोंग-यंग ने पिछले हफ्ते दोनों देशों के नेताओं से एपीईसी के आयोजन के मौके पर ट्रंप-किम की मुलाकात की अपील दोहराई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने आखिरी बार 2019 में मुलाकात की थी।

प्रवक्ता ने कहा कि सप्ताहांत में उत्तर कोरिया के पुनमुनजो के उत्तरी हिस्से में काफी गतिविधि देखी गई। उत्तर कोरिया के आंतरिक क्षेत्र में सफाई और कटनी-छटनी करते देखा गया। पुनमुनजो वही जगह है, जहां 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने मुलाकात की थी।

इस बीच, दक्षिण कोरिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के बीच मुलाकात होने की 'बहुत कम संभावना' है।

तीसरे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ओह ह्यून-जू ने यह टिप्पणी संभावित मुलाकात की अटकलों के बीच की।

--आईएएनएस

केके/एबीएम