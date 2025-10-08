अन्तरराष्ट्रीय

किम जोंग उन ने प्योंगयांग में लाओस के राष्ट्रपति से बातचीत की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 08, 2025, 03:48 PM

सोल, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने लाओस के राष्ट्रपति थोंगलाउन सिसोउलिथ के साथ बातचीत की और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की, उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने बुधवार को यह जानकारी दी।

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के अनुसार, यह बैठक मंगलवार को प्योंगयांग में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। लाओस के राष्ट्रपति की नॉर्थ कोरिया की यात्रा के दौरान ये आयोजन हुआ।

बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। केसीएनए ने कहा कि "बैठक में यह उम्मीद और विश्वास व्यक्त किया गया कि दोनों पक्षों के बीच मैत्री और सहयोग के पारंपरिक संबंध और मजबूत होंगे।"

रिपोर्ट के अनुसार, किम ने कहा कि थोंगलाउन की यात्रा उत्तर कोरिया के लिए उनकी सरकार के "पूर्ण समर्थन और प्रोत्साहन" का प्रतीक है, जबकि लाओस के नेता ने दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग को और विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया।

केसीएनए ने बताया कि बैठक के बाद, किम ने थोंगलाउन के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें दोनों नेताओं ने भाषण दिया।

इससे पहले थोंगलाउन सितंबर 2011 में उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में प्योंगयांग का दौरा कर चुके थे। वे दिवंगत उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-इल के साथ वार्ता के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति चौमाली सायासोन के साथ प्योंगयांग आए थे।

थोंगलाउन के अलावा, इस वर्षगांठ समारोह में कई अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के भी शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव शामिल हैं। योनहाप समाचार एजेंसी ने केसीएनए के हवाले से बताया कि उत्तर कोरिया हर साल 10 अक्टूबर को अपनी सत्तारूढ़ पार्टी की स्थापना वर्षगांठ मनाता है।

उत्तर कोरिया द्वारा पार्टी की वर्षगांठ मनाने के लिए एक बड़े पैमाने पर सैन्य परेड आयोजित करने की उम्मीद है। दक्षिण कोरियाई सेना ने गुरुवार को कहा कि उत्तर कोरिया हजारों कर्मियों के साथ एक रात्रिकालीन परेड आयोजित कर सकता है।

वर्ष 2025 लाओस और कोरिया के राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना की 30वीं वर्षगांठ है। पिछले तीन दशकों में, सहयोग गहरा हुआ है। जून 2025 तक, लगभग 17,000 लाओस नागरिक कोरिया में रह रहे थे और काम कर रहे थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से भी अधिक है।

--आईएएनएस

केआर/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...