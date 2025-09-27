किम जोंग उन ने परमाणु शक्ति पर दोहराया अपना 'अपरिवर्तनीय' रुख, कहा- देश की सुरक्षा के लिए जरूरी

सियोल, 27 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने फिर दोहराया है कि उनका देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों पर ही भरोसा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि परमाणु ताकत बनाए रखना और उसे और मजबूत करना उनके देश का सबसे अहम और पहला काम है।

योनहाप समाचार एजेंसी ने कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी (केसीएनए) के हवाले से बताया कि किम ने यह टिप्पणी शुक्रवार को उस समय की जब उन्होंने परमाणु वैज्ञानिकों और तकनीशियनों से मुलाकात की और परमाणु सामग्री एवं हथियारों के उत्पादन पर एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक की अध्यक्षता की।

उनका यह संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा उत्तर कोरिया के "पूर्ण" परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि किए जाने के बाद आया है।

शुक्रवार की बैठक में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के परमाणु रुख को आगे बढ़ाने के लिए सतत तैयारी करना एक "आवश्यक सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्य" है, और इसे "अपरिवर्तनीय कर्तव्य" बताया।

किम ने साफ़ किया कि परमाणु शक्ति ही उत्तर कोरिया की असली ढाल और तलवार है, जो देश की संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी देती है। केसीएनए ने कहा कि किम ने संतोष जताया कि देश की परमाणु क्षमता बढ़ाने के लिए ज़रूरी अहम काम पूरे किए जा चुके हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे काम कौन से हैं।

हाल ही में हुई बैठक में पार्टी के एक प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी होंग सुंग-मू ने भाग लिया, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का नेतृत्व किया था।

किम ने हाल ही में संसद में दिए भाषण में यह भी कहा कि उत्तर कोरिया अमेरिका से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन तभी जब अमेरिका परमाणु हथियार छोड़ने की शर्त हटाए। उन्होंने दोहराया कि उत्तर कोरिया कभी भी परमाणु हथियारों से समझौता नहीं करेगा, और इस बात पर जोर दिया कि परमाणु शक्ति के रूप में उत्तर कोरिया की "अपरिवर्तनीय" स्थिति देश के संविधान में निहित है।

दक्षिण कोरिया के एक मंत्री के अनुसार, उत्तर कोरिया के पास लगभग 2000 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम होने का अनुमान है और वह चार अलग-अलग जगहों पर यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज चला रहा है ताकि परमाणु सामग्री इकट्ठी की जा सके।

--आईएएनएस

एएस/