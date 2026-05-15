कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भारतीय अमेरिकी को स्ट्रक्चरल पेस्ट कंट्रोल बोर्ड में किया नियुक्त

वाशिंगटन, 15 मई (आईएएनएस)। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने राज्य की एजेंसियों में कई नियुक्तियों की घोषणा की। गवर्नर के ऑफिस से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इन घोषणाओं के दौरान भारतीय अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव योगेश योगी चुघ को स्ट्रक्चरल पेस्ट कंट्रोल बोर्ड में नियुक्ति किया गया है।

बयान में कहा गया है कि फ्रेमोंट के रहने वाले चुघ को स्ट्रक्चरल पेस्ट कंट्रोल बोर्ड में नियुक्त किया गया है। आधिकारिक रिलीज के अनुसार, चुघ 2013 से एस5 एडवाइजरी के एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इससे पहले, उन्होंने 1996 से 2012 तक प्लेस्टेशन, सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट मीडिया आईएनसी में दो पदों पर काम किया, जिसमें 2001 से 2012 तक सीनियर लीडरशिप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज और 1996 से 2001 तक कंज्यूमर सर्विसेज लीडरशिप मैनेजमेंट शामिल हैं।

गवर्नर के ऑफिस ने कहा कि चुघ 1993 से 1996 तक बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में बिजनेस सर्विसेज मैनेजर भी थे। चुघ एशियाई अमेरिकी/ प्रशांत द्वीपवासी (एपीएपीए) और फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड डायस्पोरा स्टडीज (एफआईआईडीएस) के सदस्य हैं।

इसमें यह भी कहा गया कि उन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, सैन होजे से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री और दिल्ली यूनिवर्सिटी से विज्ञान में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की है।

बयान में कहा गया कि इस नियुक्ति के लिए सीनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं है और सैलरी 100 डॉलर प्रति दिन है। चुघ एक डेमोक्रेट हैं। चुघ की नियुक्ति के साथ, न्यूसम ने कैलिफोर्निया में हाउसिंग, वित्त और डेटा एजेंसियों में कई और सीनियर पदों पर अपॉइंटमेंट की घोषणा की।

इसके अलावा, नियुक्ति वाले इस घोषणा में सैक्रामेंटो के सुब्बाराव मुप्पाराजू का नाम भी शामिल है। इन्हें कैलिफोर्निया के लिए फाइनेंशियल इनफार्मेशन सिस्टम का डायरेक्टर नियुक्त किया गया, जिसे एफआईएससीएएल के नाम से भी जाना जाता है।

बयान में कहा गया है कि मुप्पाराजू “2023 से कैलिफोर्निया के फाइनेंशियल इनफार्मेशन सिस्टम के चीफ डिप्टी डायरेक्टर हैं।” इससे पहले उन्होंने 2021 से 2022 तक कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पर काम किया था। इसके अलावा 2015 से 2021 तक उन्होंने कैलिफोर्निया के फाइनेंशियल इनफार्मेशन सिस्टम के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी भी संभाली।

कैलिफोर्निया सरकार में शामिल होने से पहले, मुप्पाराजू ने 2008 से 2012 तक एचपी एंटरप्राइज सर्विसेज के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम किया और 1996 से 2008 तक आईबीएम के लिए एग्जीक्यूटिव इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट थे।

बयान के अनुसार, मुप्पाराजू “1992 से 1996 तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीनियर सिस्टम विश्लेषक थे। उन्होंने पीएसजी कॉलेज ऑफ तकनीक से इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की।”

कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा भारतीय अमेरिकी आबादी है। खासकर सैन फ्रांसिस्को बे एरिया और सिलिकॉन वैली में भारतीय मूल के प्रोफेशनल्स का तकनीक, बिजनेस और पब्लिक अफेयर्स में काफी प्रभाव है। भारतीय अमेरिकी तेजी से पूरे कैलिफोर्निया में स्टेट कमीशन, एडवाइजरी बोर्ड और सार्वजनिक संस्थानों में काम कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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