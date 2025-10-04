कोलंबियाई सीनेट के अध्यक्ष से राहुल गांधी की मुलाकात, ओवरसीज कांग्रेस ने शेयर की तस्वीर

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोलंबियाई सीनेट के अध्यक्ष लिडियोस गार्सिया और गणराज्य पेरू के कांग्रेसजनों एवं विदेश मामलों के आयोग की अध्यक्ष हेइडी लिस्बेथ जुआरेज कैले, सदस्यों मार्लेनी पोर्टेरो एवं डिग्ना कैले से मुलाकात की। इसकी जानकारी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने दी।

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर राहुल गांधी की तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने एक्स में लिखा, "राहुल गांधी को पेरू गणराज्य के कांग्रेसजनों और विदेश मामलों के आयोग की अध्यक्ष हेइडी लिस्बेथ जुआरेज कैले और सदस्यों मार्लेनी पोर्टेरो एवं डिग्ना कैले के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना सम्मान की बात थी।

ओवरसीज कांग्रेस ने दूसरे एक्स पोस्ट में लिखा, "राहुल गांधी ने दोनों देशों के बीच राजनयिक और संसदीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कोलंबियाई सीनेट के अध्यक्ष लिडियोस गार्सिया से मुलाकात की। बैठक के दौरान पेरू के साथ 'संसदीय मैत्री समूह' के गठन की घोषणा की गई, जो एक ऐसा तंत्र है जो दोनों देशों के बीच राजनीतिक, राजनयिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करेगा।

वहीं, कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया के मेडेलिन का दौरा किया और कोमुना ट्रेसे की सैर की, जो कभी हिंसा का केंद्र था, अब कला और संस्कृति की शक्ति से परिवर्तित होकर आशा का प्रतीक बन गया है। सचमुच प्रेरणादायक।

राहुल गांधी इन दिनों कोलंबिया के दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो शेयर किया। इस फोटो में राहुल गांधी एक बाइक के साथ नजर आ रहे हैं, जो बजाज कंपनी की है। उन्होंने इस फोटो को एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा, "बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में इतना अच्छा प्रदर्शन करते देख गर्व हो रहा है। यह दिखाता है कि भारतीय कंपनियां इनोवेशन से जीत सकती हैं, न कि क्रोनीजम से। शानदार काम, बधाई।"

इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया में लोकतंत्र और भारत-चीन रिश्तों को लेकर बयान दिए थे, जिस पर भाजपा ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में एक संवाद कार्यक्रम में कहा था कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा 'लोकतंत्र पर हमला' है। राहुल गांधी ने कहा, "भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली इन सभी को स्थान देती है, लेकिन अभी भारत में लोकतंत्र पर हर तरफ से हमला हो रहा है।"

--आईएएनएस

डीकेपी/