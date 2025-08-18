कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना में दो लोगों की मौत

अल्माटी, 18 अगस्त (आईएएनएस)। कजाकिस्तान के अकमोला क्षेत्र के त्सेलिनोग्राद जिले में एक हल्का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट और एक यात्री की मौत हो गई। देश के परिवहन मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।

मिनिस्ट्री प्रेस सर्विस ने बताया कि एक एयरोस्टार आर40एफ यूपी-एलए229 विमान सामान्य विमानन उड़ान के दौरान बिना आग लगे दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

सर्विस ने कहा, "विमानन दुर्घटनाओं की जांच के नियमों के अनुसार, एक आयोग का गठन किया गया है। दुर्घटनाओं की जांच के लिए मंत्रालय के विभाग के कर्मचारियों को दुर्घटनास्थल पर भेज दिया गया है।"

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्रीय स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है कि चिकित्सा दल के पहुंचने से पहले ही दो लोगों, एक पुरुष और एक महिला, की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार पिछले सप्ताह चार लोगों को ले जा रहा एक छोटा सिंगल इंजन वाला विमान मोंटाना के कालीस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश करते समय एक खड़े विमान से टकरा गया था और भीषण आग लग गई थी, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं आई।

यह घटना सोमवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2 बजे हुई। कालीस्पेल पुलिस विभाग और संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) द्वारा की गई शुरुआती जांच से पता चलता है कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने विमान पर से नियंत्रण खो दिया था।

बताया जा रहा है कि विमान रनवे पर फिसल गया और फिर कई खड़े विमानों से टकरा गया, जिससे आग लग गई जो तेजी से पूरे टरमैक और पास के घास वाले इलाके में फैल गई।

आग की लपटें और काले धुएं के घने गुबार आसमान में फैल गए, जिससे छोटे से क्षेत्रीय एयरपोर्ट का शांत वातावरण हिल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक तेज विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई।

चश्मदीद रॉन डेनियलसन ने बताया, "ऐसा लग रहा था जैसे आप अपना सिर किसी ड्रम में डाल रहे हों और कोई उसे पूरी जोर से मार रहा हो।"

भीषण आग के बावजूद, विमान में सवार सभी चार लोग विमान के रुकने के बाद खुद ही बाहर निकलने में सफल रहे। कालीस्पेल पुलिस प्रमुख जॉर्डन वेनेजिया के अनुसार, दो यात्रियों को मामूली चोटें आईं और उनका घटनास्थल पर ही इलाज किया गया।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि आग में जमीन पर खड़े कई विमान क्षतिग्रस्त हो गए। दमकलकर्मियों ने आग को और फैलने से पहले ही काबू कर लिया। उड़ान वाशिंगटन के पुलमैन से शुरू हुई थी, और पायलट के नियंत्रण खोने के कारण की जांच जारी है।

--आईएएनएस

