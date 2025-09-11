अन्तरराष्ट्रीय

कई देशों के लोगों ने शी चिनफिंग के भाषण की प्रशंसा की

Sep 11, 2025, 12:43 AM

बीजिंग, 10 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 8 सितंबर को वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाषण दिया। कई देशों के लोगों ने कहा कि शी चिनफिंग के भाषण ने बहुपक्षवाद की संयुक्त रक्षा करने और बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैश्विक दक्षिण देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को मजबूत प्रोत्साहन दिया है।

भारत के अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और प्रबंधन शोधकर्ता हुसैन ने कहा कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बहुपक्षवाद की संयुक्त रक्षा करने और बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। यह वर्तमान दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विकासशील देशों को निष्पक्ष बाजार, निवेश और तकनीकी विकास की आवश्यकता है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग के प्रोत्साहन में समावेशी आर्थिक वैश्वीकरण बहुत सार्थक है। इस तरह के वैश्वीकरण से सभी को लाभ मिलेगा। चार वैश्विक पहलें वैश्विक शासन को अधिक न्यायसंगत और समावेशी बनाने में मदद करेंगी। इससे वैश्विक दक्षिण देशों के बोलने का अधिकार उन्नत होगा।

रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और क्यूबा समेत कई देशों के लोगों ने कहा कि चीन अन्य ब्रिक्स देशों के साथ खुलेपन, समावेशिता, सहयोग और समान जीत वाली ब्रिक्स भावना का पालन करता है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के परिवर्तन और वैश्विक शासन के विकास में सकारात्मक योगदान दिया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

