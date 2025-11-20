अन्तरराष्ट्रीय

कई क्षेत्रों में चीन का दुनिया में पहला स्थान

बीजिंग, 20 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी शैली का आधुनिकीकरण 1 अरब 40 करोड़ से अधिक लोगों का आधुनिकीकरण है, जो अभूतपूर्व पैमाने पर हो रहा है। विशाल बाजार पर निर्भर रहते हुए चीन यूएन के औद्योगिक वर्गीकरण में सूचीबद्ध सभी औद्योगिक श्रेणियों वाला दुनिया का एकमात्र देश बना।

वर्ष 2024 तक चीन में विनिर्माण मूल्य संवर्धन का वैश्विक बाजार में हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत है, जो लगातार 15 वर्षों से विश्व के सबसे बड़े विनिर्माण देश का स्थान कायम रहा।

दुनिया के 500 प्रमुख औद्योगिक उत्पादों में से 220 से अधिक के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। चीन विश्व का 50 प्रतिशत से अधिक कच्चा इस्पात, सीमेंट और इलेक्ट्रोलाइटिक एल्युमीनियम का उत्पादन करता है और दुनिया के 80 फीसदी से ज्यादा फोटोवोल्टिक मॉड्यूल व 70 प्रतिशत पवन ऊर्जा उपकरण का उत्पादन करता है। चीन में नवीन ऊर्जा वाहनों का उत्पादन लगातार 10 वर्षों से दुनिया के पहले स्थान पर है।

जहाज निर्माण पूर्णता मात्रा, नए ऑर्डर की मात्रा और प्राप्त ऑर्डर की मात्रा जहाज निर्माण उद्योग के तीन प्रमुख सूचकांक हैं। इन सूचकांकों में चीन लगातार कई वर्षों तक दुनिया के पहले स्थान पर रहा। वैश्विक बाजार में चीन की हिस्सेदारी 50 फीसदी से अधिक है।

वहीं, चीन में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पूर्ण नवीन ऊर्जा उद्योग श्रृंखला है। अक्षय ऊर्जा के बिजली उत्पादन की कुल क्षमता 2 अरब 16 करोड़ किलोवाट तक पहुंच गई, जो दुनिया की कुल मात्रा का 40 प्रतिशत से अधिक है।

चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सूचना और संचार नेटवर्क है। चीन में 5जी बेस स्टेशनों की संख्या, मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क का पैमाना दुनिया के पहले स्थान पर हैं।

उधर, बुद्धिमान विनिर्माण और डिजिटलीकरण के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाली 'लाइटहाउस फैक्ट्रियों' की संख्या में चीन दुनिया के पहले स्थान पर है। औद्योगिक रोबोटों की नई स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी वैश्विक बाजार में 50 फीसदी से अधिक है।

