काहिरा: गाजा डील पर मध्यस्थों की रिपोर्ट को सिसी ने माना 'सकारात्मक', ट्रंप को मिस्र आने का दिया न्योता

Oct 08, 2025, 03:48 PM

काहिरा, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी गाजा शांति योजना को लेकर चल रही वार्ता को सकारात्मक मान रहे हैं। दावा किया कि गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही बातचीत के बारे में मध्यस्थों से मिल रही रिपोर्ट "बेहद उत्साहजनक" है।

काहिरा में पुलिस अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा, "कल कतर, मिस्र और राष्ट्रपति ट्रंप के दूतों के प्रतिनिधिमंडल शर्म अल-शेख पहुंचे और मुझे उनसे बेहद उत्साहजनक रिपोर्ट मिली।"

उन्होंने बताया कि मिस्र युद्ध को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की बार-बार सराहना की।

उन्होंने कहा, "युद्धविराम, कैदियों और बंदियों की वापसी, गाजा का पुनर्निर्माण और एक शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत होने की राह पर है। इससे फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना होगी और मान्यता भी मिलेगी; इसका मतलब है कि हम स्थायी शांति और स्थिरता के सही रास्ते पर हैं।"

इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप से युद्ध समाप्त करने के लिए काम जारी रखने का आग्रह किया और अगर ऐसा कोई समझौता होता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से गाजा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मिस्र आने का निमंत्रण दिया।

बता दें ये वार्ता मिस्र के लाल सागर स्थित रिसॉर्ट शहर शर्म अल-शेख में चल रही है। मंगलवार को हमास और इजरायल के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता फिर से शुरू हो गई। मिस्र, कतर, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं।

मिस्र के सरकारी अल-क़हेरा न्यूज़ ने बताया कि राजनयिक सूत्रों ने वार्ता के नवीनतम दौर को "सकारात्मक" बताया, जिससे यह उम्मीद बढ़ती है कि दो साल से चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए जल्द ही कोई सफलता मिल सकती है।

मिस्र के सरकारी अल-कहेरा न्यूज ने बताया कि सोमवार से मंगलवार रात तक चली चर्चा का पहला दौर "सकारात्मक रूप से समाप्त" हुआ और बाद में भी बातचीत जारी रहने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

केआर/

